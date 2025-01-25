تقييم وأرقام عمر مرموش في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي

الدوري الإنجليزي، سجل عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، ظهوره الأول مع الفريق في مواجهة تشيلسي، التي انتهت بفوز السيتي 3 / 1 على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقييم عمر مرموش في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي

وحصل عمر مرموش على تقييم 7\10 من موقع "سوفا سكور" الخاص بالاحصائيات، بعد أن شارك لمدة 74 دقيقة قبل أن يغادر ويدخل بدلًا منه كيفين دي بروين، حيث نجح في تسجيل هدف إلا أن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

وأكد الموقع أن الأهداف المتوقعة لـ عمر مرموش كانت 0.15، وتمريرات حاسمة متوقعة 0.02، بعد أن سدد تسديدة واحدة كانت خارج المرمى بسنتيمترات قليلة.

وقام مرموش بمراوغتين ولكنه لم ينجح في المرور، ولمس الكرة 28 مرة، ودقة تمريراته وصلت 91%، مع تمريرة مفتاحية واحدة، وعرضيتين واحدة منهما صحيحة.

وصنع عمر مرموش فرصة هدف، وفاز بـ5 من 8 صراعات أرضية، ولم يدخل أي صراع هوائي مع لاعبي البلوز.

حصل مرموش على مخالفتين، ولم يرتكب أي مخالفة، وفقد الاستحواذ 8 مرات، وتمت مراوغته مرة واحدة.

مانشستر سيتي يتخطى تشيلسي 3 / 1 في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر سيتي على نظيره تشيلسي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان تشيلسي باغت نظيره مانشستر سيتي بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق نوني مادويكي، بعد خطأ دفاعي فادح ارتكبه عبد القادر خوسانوف مدافع السيتي، الذي أعاد الكرة بشكل غريب لحارسه إيدرسون ليخطف الكرة نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي ويمررها إلى مادويكي الذي أودعها الشباك.

بعدها بدقائق كاد تشيلسي يحرز هدفه الثاني بعد انطلاقة من كول بالمر ليمرر إلى مادويكي داخل منطقة الجزاء إلا أنه تباطأ في تسديدها لترتطم بالمدافع وتضيع فرصة الهدف الثاني على البلوز.

مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وفي الدقيقة 34، ألغى الحكم هدفا أحرز عمر مرموش نجم مانشستر سيتي بعدما استغل تشيلسي كرة مرتدة من حارس المرمى بعد تصويبة قوية من زميله، ليودعها الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل، ليحرم النجم المصري من أول أهدافه مع مانشستر سيتي.

مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وفي الدقيقة 43، أحرز جفارديول لاعب مانشستر سيتي، هدف تعادل فريقه، بعد تمريرة بينية من برناردو سيلفا إلى ماتيوس نونيز، إلا ان الدفاع أبعد الكرة لتصل إلى جفارديول الذي أودعها الشباك، لينتهي الشوط الأول بتعادل مانشستر سيتي وتشيلسي 1/1.

وفي الشوط الثاني، كاد مانشستر سيتي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد تسديدة قوية من طريق إيرلينج هالاند من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه.

عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

فيما رد تشيلسي سريعا في الدقيقة 52 بتسديدة قوية عن طريق مارك كوكوريا من داخل منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وفي الدقيقة 60، احتسب الحكم ركلة حرة لمانشستر سيتي في وسط ملعب تشيلسي من جهة اليسار، نفذها عمر مرموش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس.

وفي الدقيقة 67، استغل إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، خطأ فادح من روبرت سانشيز حارس تشيلسي، بعد تمريرة طولية وصلت إلى هالاند الذي لاحظ تقدم الحارس ليضع الكرة من فوقه في الشباك محرزا هدف السيتي الثاني.

وفي الدقيقة 73، أجرى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تغييرا بنزول كيفين دي بروين بدلا من عمر مرموش.

وفي الدقيقة 87، اختتم مانشستر سيتي الثلاثية بأقدام فيل فودين، بعد تفوق إرلينج هالانج في استلام الكرة أمام مدافع تشيلسي ليمررها إلى فودين المنفرد بالمرمى من منتصف الملعب، ليسدد أرضية في الشباك، وينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي 3 / 1.



عمر مرموش أساسيا في تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، والذي شهد تواجد المهاجم المصري، عمر مرموش، أساسيا في المباراة الأولى له مع الفريق السماوي.

تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، مانويل أكانجي، ماتيوس نونيز، جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، فيل فودين، عمر مرموش.

فيما تواجد على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كلا من أورتيجا، ستونز، جاك جريليش، دي بروين، ريس، سافيو، أوريلي، ريكو لويس، ميكاتي.

وانضم عمر مرموش إلى صفوف فريق مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في الانتقالات الشتوية الجارية بمبلغ 75 مليون يورو.

تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

فيما جاء تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: ريس جيمس، تريفوه تشالوباه، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: نوني مادويكي، جادون سانشو، نيكولاس جاكسون.

وتواجد على دكة بدلاء تشيلسي كلا من جورجينسين، أكسيل ديساسي، جوش أتشيمبونج، توسين أدارابيويو، مالو جوستو، كيران دويسبيري هال، بيدرو نيتو، كريستوفر نكونكو، مارك جويو.

ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 41 نقطة ويصعد إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 40 نقطة ويتراجع للمركز السادس.

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