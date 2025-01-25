السبت 25 يناير 2025
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أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار البن والآيس كريم في الأسواق.. 2.84 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال 2024.. والصين تواصل تصدرها لسوق التجزئة عبر الإنترنت

اسعار البن اليوم،
اسعار البن اليوم، فيتو

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

 

ارتفاع أسعار آيس كريم كونو بست

 

كشف حازم المنوفي عضو  شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن ارتفاع أسعار آيس كريم كونو (ذا بست). 

الصين تواصل تصدرها لسوق التجزئة عبر الإنترنت لمدة 12 عاما

 

قالت وزارة التجارة الصينية: إن الصين ظلت أكبر سوق تجزئة عبر الإنترنت في العالم لـ12 سنة متتالية، مع مبيعات تجزئة عبر الإنترنت بلغت 15.5 تريليون يوان (حوالي 2.16 تريليون دولار أمريكي) في عام 2024.

البورصة المصرية، 6 شركات تتصدر قائمة الوساطة بقيم التداول بتعاملات الأسبوع الماضي

 

تصدرت 6 شركات قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول بالبورصة المصرية (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.. وجاءت كالتالي: 

أسعار اللحوم اليوم السبت في الأسواق

 

سجلت  أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا؛ إذ واصل سعر كيلو اللحوم بتلو الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، فيما تباينت أسعار لحوم الكندوز والضاني، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

البورصات الخليجية تحقق مكاسب أسبوعية كبيرة

 

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إنه على  الرغم من تذبذب أسعار النفط وميلها للانخفاض إلا أن أغلب أسواق الخليج حققت مكاسب أسبوعية بدعم من حالة التفاؤل بالنتائج المالية السنوية للشركات والبنوك الكبرى.

الذكاء الاصطناعي يقتحم بورصة وول ستريت، مستقبل ضبابي للمحللين في البنوك والشركات

 

يسود وول ستريت الضبابية حول حلول الذكاء الاصطناعي مكان المحللين في البنوك وشركات الوساطة الذين يرشحون للمستثمرين أسهمًا يجدر بهم؛ إما أن يشتروها أو يحتفظوا بها أو يبيعوها، وحسب “ بلومبرج ”  ينبغي للروبوتات أن تقدم توصيات كهذه تمامًا كما يفعل البشر،  والأهم من ذلك، يجب أن تكون قادرة أيضًا على تغطية مجموعة أوسع من الأسهم.

2.84 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة في 2024

 

 كشف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع 18 % لتسجل 2.84 مليار دولار 2024 مقابل 2.41 مليارات دولار في 2023.

شعبة النقل: دراسة الشركات العالمية للعودة إلى قناة السويس خطوة إيجابية

 

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن شركات الملاحة العالمية تجري حاليًا دراسات مكثفة بشأن العودة لاستخدام قناة السويس كممر رئيسي لحركة السفن التجارية.

ارتفاع أسعار بن أبو عوف في الأسواق

 

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن زيادة جديدة في  أسعار بن أبو عوف في الأسواق.

 

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