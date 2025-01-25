أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار البن والآيس كريم في الأسواق.. 2.84 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال 2024.. والصين تواصل تصدرها لسوق التجزئة عبر الإنترنت

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن ارتفاع أسعار آيس كريم كونو (ذا بست).

قالت وزارة التجارة الصينية: إن الصين ظلت أكبر سوق تجزئة عبر الإنترنت في العالم لـ12 سنة متتالية، مع مبيعات تجزئة عبر الإنترنت بلغت 15.5 تريليون يوان (حوالي 2.16 تريليون دولار أمريكي) في عام 2024.

تصدرت 6 شركات قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول بالبورصة المصرية (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.. وجاءت كالتالي:

سجلت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا؛ إذ واصل سعر كيلو اللحوم بتلو الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، فيما تباينت أسعار لحوم الكندوز والضاني، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إنه على الرغم من تذبذب أسعار النفط وميلها للانخفاض إلا أن أغلب أسواق الخليج حققت مكاسب أسبوعية بدعم من حالة التفاؤل بالنتائج المالية السنوية للشركات والبنوك الكبرى.

يسود وول ستريت الضبابية حول حلول الذكاء الاصطناعي مكان المحللين في البنوك وشركات الوساطة الذين يرشحون للمستثمرين أسهمًا يجدر بهم؛ إما أن يشتروها أو يحتفظوا بها أو يبيعوها، وحسب “ بلومبرج ” ينبغي للروبوتات أن تقدم توصيات كهذه تمامًا كما يفعل البشر، والأهم من ذلك، يجب أن تكون قادرة أيضًا على تغطية مجموعة أوسع من الأسهم.

كشف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع 18 % لتسجل 2.84 مليار دولار 2024 مقابل 2.41 مليارات دولار في 2023.

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن شركات الملاحة العالمية تجري حاليًا دراسات مكثفة بشأن العودة لاستخدام قناة السويس كممر رئيسي لحركة السفن التجارية.

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن زيادة جديدة في أسعار بن أبو عوف في الأسواق.

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