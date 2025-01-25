الصين تواصل تصدرها لسوق اللتجزئة عبر الإنترنت لمدة 12 عاما

قالت وزارة التجارة الصينية: إن الصين ظلت أكبر سوق تجزئة عبر الإنترنت في العالم لـ12 سنة متتالية، مع مبيعات تجزئة عبر الإنترنت بلغت 15.5 تريليون يوان (حوالي 2.16 تريليون دولار أمريكي) في عام 2024.

وقال شنغ تشيو بينغ نائب وزير التجارة خلال مؤتمر صحفي: إن صناعتي الجملة والتجزئة في الصين قد شهدتا تقدما مستقرا مدفوعا بسياسات متنوعة، لتوفير دعم قوي لتوسيع الطلب المحلي وصياغة نموذج جديد للتنمية.

صناعتا الجملة والتجزئة

وأضاف «شنغ» أن القيمة المضافة لصناعتي الجملة والتجزئة وصلت إلى 13.8 تريليون يوان في عام 2024، ما يمثل 10.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ولعب دورا حيويا في في تسهيل الحركة الاقتصادية وخلق فرص العمل وخفض التكاليف اللوجستية.

وقال شنغ إن الوزارة ستعمل مع الإدارات ذات الصلة لمواصلة إثراء السياسات الداعمة وتنفيذ الإجراءات المفصلة وتسريع دفع التنمية عالية الجودة لصناعتي الجملة والتجزئة لتسهيل حركة الاقتصاد الوطني بشكل أكبر.

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