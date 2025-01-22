الأربعاء 22 يناير 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد جاهزية المعدات لمواجهة الطوارئ والأزمات

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد جاهزية المعدات، فيتو

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة في مختلف المراكز والمدن، وذلك في إطار متابعة خطط الاستعداد لمواجهة الأزمات والطوارئ. 

 

محافظ بني سويف يتفقد جاهزية المعدات 

 

وشدد محافظ بني سويف، على ضرورة استمرار المتابعة الدورية لكافة المعدات وضمان جاهزيتها وصيانتها بشكل مستمر، مع الحرص على رفع كفاءتها، بالإضافة إلى ضرورة تدريب العاملين على تشغيل المركبات، بهدف تعزيز قدراتهم الفنية لتقديم الاستجابة السريعة في الحالات الطارئة.

 

وأكد محافظ بني سويف، أهمية التدريب المستمر على سرعة تقدير المواقف واتخاذ القرارات السليمة في الوقت والمكان المناسبين، بما يساهم في التعامل الفعال مع الأزمات عند حدوثها. 

 

جاهزية المعدات لمواجهة الطوارئ والأزمات

 

كما تفقد محافظ بني سويف، الموقع الذي ضم مجموعة من المعدات المخصصة للمحافظة، مثل سيارات مياه الشرب والصرف الصحي، سيارات الإسعاف والإطفاء، والنقل الثقيل، اللوادر، سيارات الإنقاذ السريع، بالإضافة إلى تجهيز خيم للإيواء ووسائل الإعاشة.

وخلال الجولة، ناقش محافظ بني سويف، مع المسؤولين جاهزية المعدات للإستجابة في حالات الطوارئ، وأكد على ضرورة اختبار سرعة استجابتها من خلال الفحص من قبل اللجان الهندسية والفنية، مشددًا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان استعداد كامل لمواجهة أي أزمة طارئة.

ورافق محافظ بني سويف، خلال الجولة الدكتور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وعددًا من مسؤولي الجهات المعنية مثل التعليم، الصحة، الإسعاف، الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحي، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والشباب والرياضة، والهلال الأحمر، والاتصالات، والحماية المدنية.

 

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