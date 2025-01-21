الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم

أم كلثوم، فيتو
أم كلثوم، فيتو

تنقل الإذاعة التونسية حفل الهيئة الوطنية للإعلام بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، والذي تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم على مسرح التليفزيون في ماسبيرو في تمام السابعة من مساء الثاني من فبراير المقبل. 

حفل الهيئة الوطنية للإعلام 

وكان الكاتب أحمد المسلماني قد زار مقر الإذاعة التونسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، والتقى المديرة العامة هندة بن علية الغريبي، وجري الاتفاق علي دعم التبادل البرامجي بين الإذاعة التونسية وماسبيرو.

تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم

ويتضمن حفل كوكب الشرق تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور ٢٥ عامًا على إنتاجه من قبل التليفزيون المصري.

ويتم تكريم مخرجة المسلسل أنعام محمد علي، وبطلة العمل الفنانة صابرين، والفنانة سميرة عبد العزيز أرملة الراحل محفوظ عبد الرحمن كاتب العمل ووالدة أم كلثوم بالمسلسل.

كما يشهد الحفل تكريم نخبة من نجوم المسلسل نادية رشاد، رشوان توفيق، أيمن عزب،خالد الصاوي، ريهام عبد الحكيم، منال سلامة، أحمد عبد اللطيف، عبد آلعزيز مخيون، ميرنا وليد، رياض الخولي، اشرف زكي، توفيق عبد الحميد، محمد ابو داود، احمد صيام، كمال ابو رية، عزة بلبع، صفاء الطوخي، مصممة الأزياء سامية عبد العزيز، المصور عماد وليم.

و يعد مسلسل أم كلثوم أحد أهم مسلسلات السيرة الذاتية في العالم العربي، وقد حظي ولا يزال باهتمام واسع النطاق.. لدي عشرات الملايين من المشاهدين داخل مصر وخارجها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل الهيئة الوطنية للإعلام ماسبيرو كوكب الشرق ام كلثوم الإذاعة التونسية
ads

الأكثر قراءة

بعد اعتماده جنسين ذكرا وأنثى فقط، رسالة علاء مبارك لـ ترامب: عشنا وشفنا

استشهاد ضابط في مشاجرة ببنك شهير بالفيوم

اللقطات الأولى لحريق نشب داخل مول بالعتبة

القبض على محام متهم بقتل ضابط شرطة في مشاجرة داخل بنك بالفيوم

ترامب: ممكن أزور السعودية لو اشترت منتجات أمريكية بـ 500 مليار دولار

تفاصيل استشهاد العقيد فتحي عبد الحافظ في بنك شهير بالفيوم

نشوب حريق داخل مول بالعتبة

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025

منوعات

المزيد

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

روبوت صيني يجذب أنظار العالم بمحاكاته المذهلة للإنسان

طفل تركي يقتل والدته بالخطأ أثناء اللعب ببندقية صيد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالأسواق المحلية

أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالسوق المحلى

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

31.82 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في البورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

كهربا يكشف المستور.. تصريحات مثيرة للاعب عن أزماته في الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يحذر من ظاهرة الغش في الامتحانات: سلوك محرم يهدر الحقوق

علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

البحث والتنقيب عن التراث المفقود لـ "الصوت الباكي"، الأوقاف تعلن إحياء تراث الشيخ المنشاوي

المزيد
الجريدة الرسمية