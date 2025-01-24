عز الدين الحداد: عرضوا على حماس تسهيلات مادية مقابل الانفصال عن الأقصى والضفة

كشف عضو المجلس العسكري لكتائب القسام، عز الدين الحداد، إن الاحتلال الإسرائيلي عرض تسهيلات مادية على قادة الحركة مقابل فك الارتباط مع الأقصى والضفة الغربية.

عز الدين الحداد يكشف أسرار طوفان الأقصى

وقال عز الدين الحداد، خلال ظهوره فى برنامج " ما خفى أعظم" على قناة الجزيرة القطرية، "عرضوا علينا تسهيلات مادية مقابل الانفصال عن الأقصى والضفة الغربية وهنا قررنا الذهاب للخيار العسكري"

وتابع عز الدين الحداد، "استولينا على معلومات كشفت لنا خطط العدو وتوقيته لحرب مدمرة على قطاع غزة قبل 7 أكتوبر بأيام"

إسرائيل خططت لهجوم مباغت على غزة قبل 7 أكتوبر

مؤكدا، أن خطة العدو كانت تقضي بهجوم جوي مباغت يشمل استهداف كل فصائل المقاومة يتبعه هجوم بري واسع ومدمر على القطاع".

وشدد عز الدين الحداد، على أنه من أبرز معالم فشل العدو في طوفان الأقصى الاستقالات في المؤسسات العسكرية والاعترافات بالإخفاق الكبير.

واستطرد، الجدل داخل الكيان سيتصاعد عندما تتعمق التحقيقات وتتكشف معالم الهزيمة في قابل الأيام والشهور.

لقطات تظهر يحيى السنوار خلال قيادته العمليات فى غزة

بث برنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة القطرية، لقطات حصرية كشفت عنها كتائب القسام للمرة الأولى، تظهر زعيم حركة حماس يحيى السنوار، قبل استشهاده.

وأظهرت اللقطات الحصرية فى برنامج ما خفى أعظم، أن يحيى السنوار كان فوق الأرض يقود عمليات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في رفح ومناطق أخرى، على العكس من أكاذيب الاحتلال حول اختبائه وهروبه

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