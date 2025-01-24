الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

روسيا تطالب بالإفراج عن اثنين من مواطنيها محتجزين في غزة

وزير الخارجية الروسي،
وزير الخارجية الروسي، فيتو

أكد نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، لحركة حماس اهتمام موسكو بالإفراج العاجل عن المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف والآخر المولود في دونباس مكسيم خاركين المحتجزين في غزة.

روسيا تطالب بالإفراج عن اثنين من مواطنيها محتجزين في غزة

وخلال اتصال هاتفي، ناقش بوغدانوف مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، مصير المحتجزين الروس.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "من الجانب الروسي، تم التأكيد مرة أخرى على الاهتمام بالإفراج العاجل عن المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف والمولود في دونباس مكسيم خاركين المحتجزين في قطاع غزة". وأضاف: "كما تم التأكيد على الاستعداد الثابت لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق الوطني الفلسطيني على المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما يخدم تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي المعروف".

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 

وقالت الخارجية الروسية: "تم خلال المحادثة الإشارة إلى ضرورة الالتزام الصارم باتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإلى أهمية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان منطقة الصراع".

وفي سياق متصل، أجرى بوغدانوف محادثة هاتفية مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني.

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روسيا حماس دونباس غزة

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