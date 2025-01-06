الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

مجموعة «أبناء أبو إبراهيم» الفلسطينية تصل إلى جندي إسرائيلي شارك باغتيال السنوار (فيديو)

السنوار، فيتو
السنوار، فيتو

تمكنت شباب فلسطينيون، مؤخرا، من كشف معلومات عن  أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في اغتيال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

أبناء أبو إبراهيم يكشفون عن جندي متورط باغتيال السنوار

ونشرت المجموعة مقطع فيديو، يظهر معلومات عن جندي الاحتلال الإسرائيلي ويدعى "يتسحاق كوهين" أحد منفذي عملية إطلاق النار والمشارك في المعركة الأخيرة في مواجهة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وصورا لعائلته وكذلك بيانات عن تحركاته.

ووجهت له رسالة من مجموعة أطلقت على نفسها "أبناء أبو إبراهيم" من الداخل المحتل، وأجرى أحدهم اتصالا معه يفيد بقتله عاجلا أم أجلا قال فيه: "يتسحاق كوهين الأمر ليس مسألة  "إذا" بل متى"

ولقي الفيديو انتشارا واسعا بين منصات التواصل الاجتماعي ومستخدميها وقال أحدهم: "شغل عالٍ جدا" ثمّن مستخدمو مواقع التواصل مجهودات هذه المجموعة المتكونة من الشباب الفلسطينيين من الداخل المحتل الذين جمعوا معلومات عن الجندي الإسرائيلي والاتصال به مباشرة.

احتفاء على موقع التواصل بالوصول إلى أحد قتلة السنوار

وعلق أحد المستخدمين بقوله "كمية الرعب الذي صنعوه بداخله وكل أقاربه وبالأخص كل جندي في غزة شاهد هذا المقطع الآن يرتجف".

وفي 17 أكتوبر الماضي، استشهد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في قطاع غزة، خلال اشتباكه مع قوات الاحتلال في قطاع غزة. 

وأظهرت الصور الأخيرة من موقع الاشتباك مع السنوار، أنه سقط شهيدا في تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة وكان يرتدي سترة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر.

 

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يحيى السنوار اغتيال يحيى السنوار يتسحاق كوهين غزة السنوار تل السلطان

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