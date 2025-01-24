الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

من غزة هنا ميت عقبة، سهم الزمالك وتيشيرت شيكابالا بين أنقاض القطاع (فيديو)

مقر رابطة مشجعي الزمالك
مقر رابطة مشجعي الزمالك في غزة، فيتو

مع بداية عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم المدمرة، نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، بدأ الأهالي في البحث عن ما تبقى لهم من ذكريات وسط الجدران المحطمة التي كانت مخازن أحلامهم قبل أن يحولها المحتل الغاشم إلى حطام يحمل ما تبقى من الذكريات.

تيشيرتات الزمالك وسهم القلعة البيضاء في غزة

ووسط البيوت المدمرة ومع بحث سكان غزة عن شواهد على ذكرياتهم المدفونة تحت الأنقاض، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة ولقطات، تدل على عشق أهالي غزة لـ نادي الزمالك المصري، وصلت لحد الاحتفاظ بقصمان لاعبي الزمالك داخل منازلهم، ورسم شعار النادي "سهم الزمالك" على الجدران.

 

من غزة هنا ميت عقبة، كان التعليق الأبرز على مقطع فيديو يظهر مواطن من غزة يدعى "أبو علاء الترتوري" يستخرج من بين حطام منزله المدمر قمصان لاعبي الزمالك وأمسك في يده “تيشيرت شيكابالا” نجم القلعة البيضاء.

علم الزمالك على بيوت غزة، فيتو
علم الزمالك على بيوت غزة، فيتو

كما وثق عدد من النشطاء أحد المنازل الواقعة شمال قطاع غزة، ظهر عليه "سهم الزمالك" والذي ظل باقيا على الحائط بعد تدميره كليا نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي.

عناصر المقاومة يرتدون تيشيرتات الزمالك 

يشار إلى أنه في أبريل الماضي، وسط العدوان الدائر على القطاع، احتفى حينها المصريون بشكل عام وجمهور الزمالك بشكل خاص بارتداء عناصر كتائب الشهيد أبو على مصطفى، أحد فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة تيشيرت الزمالك، خلال تنفيذ عملية إطلاق صواريخ ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وانتشر حينها مقطع الفيديو يظهر ارتداء عناصر المقاومة الفلسطينية تيشيرت الزمالك في غزة، بثتها كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، عبر الإعلام الحربي، وتبادله نشطاء وحسابات فلسطينية على نطاق واسع.

وكان مشجعو نادي الزمالك في غزة، قد قاموا بتأسيس رابطة لهم ومقر بالقطاع، ظلت تمارس فعاليتها في تشجيع الفريق المصري حتى تم قصف مقرها خلال العدوان على القطاع.

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