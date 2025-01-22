الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بينها أدوات عسكرية، شاب فلسطيني يعثر على مقتنيات السنوار في موقع استشهاده

يحيي السنوار
يحيي السنوار

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن شابا فلسطينيا تمكن من الوصول إلى الموقع الذي استشهد فيه قائد حركة "حماس" يحيى السنوار بعد اشتباكه مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

العثور على جعبة السنوار في موقع استشهاده

وأكد الشاب أنه عثر  على "الجعبة العسكرية للسنوار" بين أنقاض المنزل الذي شهد استشهاد  السنوار في تل السلطان بمخيم بدر، وكانت تحتوي على معدات وأدوات عسكرية كانت بحوزته خلال الاشتباك.

txt

هل تفشل مفاوضات تبادل الأسرى في غزة بسبب "السنوار"؟

كما تم انتشال الأريكة التي كان يجلس عليها في لحظاته الأخيرة من تحت الركام، حيث قام جيش الاحتلال  الإسرائيلي بنسف كل المربع السكني، بما فيه المنزل الذي شهد مقتل السنوار.

إسرائيل ترفض تسليم جثة السنوار

واستشهد يحي السنوار في 16 أكتوبر 2024، إثر تبادل إطلاق نار مع قوات إسرائيلية في مدينة رفح، جنوب القطاع، بعدما رصده صدفة من قبل جنود الاحتلال.

وعلى الرغم من اتفاقيات تبادل الأسرى التي تمت بين إسرائيل و"حماس" ودخلت حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، لا تزال إسرائيل ترفض تسليم جثة السنوار إلى الحركة.

ويعتبر هذا الرفض جزءا من سياسة إسرائيلية طويلة الأمد في  الاحتفاظ بجثث قادة المقاومة كأوراق ضغط في المفاوضات المستقبلية.

 وأثار هذا القرار غضبا واسعا في الأوساط الفلسطينية، حيث يُعتبر تسليم الجثث قضية إنسانية وأخلاقية بالدرجة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال حماس غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي السنوار

مواد متعلقة

هل تفشل مفاوضات تبادل الأسرى في غزة بسبب "السنوار"؟

أبرزها جثة السنوار، مطالب اللحظات الأخيرة تهدد بفشل اتفاق غزة
ads

الأكثر قراءة

بيدي طفله فلوس كتير عشان يشرب سجاير، طليقة الشيف الشربيني تحرر محضرا جديدا ضده

أخبار مصر: تغيير سعر عبوات بيبسي البلاستيك، طالبة تشوه وجه زميلتها بـ40 غرزة، تصريح مثير لـ صلاح عن ليفربول، ترامب يهدد بوتين

الوضع اتغير، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 بعد موجة الارتفاعات

بعد انخفاضه عالميا، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 22-1-2025 ببداية التعاملات

ليفربول يتمسك بالصدارة، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم

السيسى يشهد احتفالية الداخلية بعيد الشرطة الـ73 ويكرم أسر الشهداء والقيادات الأمنية

اليوم، السيسي يشهد حفل عيد الشرطة الـ 73

"تعليم الشرقية" توضح حقيقة تداول امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

منوعات

المزيد

فيلسوف روسي يتوقع محاولة اغتيال ترامب مجددا ويكشف السبب

بعد يوم من تنصيب والده، ترشيح بارون ترامب للعب في دوري كرة السلة للمحترفين (فيديو)

حفل تنصيب ترامب يحقق 24.6 مليون مشاهدة تلفزيونية

حرائق جديدة ورماد سام، جحيم لوس أنجلوس مستمر، وتحذيرات من عواصف اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 100 جنيه للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء بالأسواق المحلية

بعد انخفاضه عالميا، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 22-1-2025 ببداية التعاملات

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى مصر

المزيد
ads

انفوجراف

الخليج الأمريكى وقيود على الجنسية.. 11 قرارا صادما لـ ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رجال مدحهم الله وأثنى عليهم، محمد سيد طنطاوي يبين من هم؟

ما هي مراحل التوبة؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية