الأحد 19 يناير 2025
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ثقافة وفنون

"فنان العرب والنجوم"، محمد عبده يحيي حفلا ضخما في الرياض 31 يناير

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

يحيي الفنان محمد عبده حفلا غنائيا ضخما، يرافقه فيه عدد من النجوم ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويقام الحفل يوم 31 يناير الجاري على مسرح محمد عبده أرينا، في ليلة تحت عنوان: فنان العرب والنجوم.

وكان موسم الرياض  أعلن في وقت سابق عن تقديم ليلة طربية ستكون مفاجأة للجمهور السعودي في 31 يناير الجاري.

وطرح الموسم برومو تشويقيا لهذه الليلة، وقال إنها ستكون ليلة ضخمة واستثنائية وواحدة من الليالي الكبيرة، على مسرح محمد عبده أرينا في الرياض.

موسم الرياض

وقدم موسم الرياض في نسخته الخامسة سلسلة حفلات ضخمة، كان من أبرزها حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والعراقي ماجد المهندس، والفنانة نوال الكويتية، والفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، ورابح صقر، وراشد الفارس، وأحلام، وغيرهم.

 

 

 

 

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