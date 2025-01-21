أنغام تكشف أسباب تعرضها لاكتئاب حاد وموقفها من الزواج

قالت الفنانة أنغام: "ولادي عبد الرحمن وعمر بيغيروا عليا جدا وبيتحولوا لأسود تجاه أي حد يفكر يقرب بشكل غريب مني، ولكنهم واثقين في أمهم وأنها بتحترم نفسها في كل خطواتها".

موقف أنغام من تكرار تجربة الزواج

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”:"لا أفكر في الزواج ومش محتاجة راجل في حياتي يكون زوج لإني عندي ولادي ولدي أصدقاء بتعكز عليهم في الحياة، ودول نعمة من ربنا".

تعرض أنغام لاكتئاب حاد

وأكدت أنغام:"تعرضت لاكتئاب حاد، وأكتر شيء يؤلمني هو الخذلان من القريبين، لما بكتئب بدور على ربنا جوايا، وبسأل نفسي: إمتى ربنا سابني غرقت؟.. والحمد لله ده ماحصلش ومسابنيش".

قصة انفصال والدي أنغام

ولفتت إلى أن وجع طفولتي عمري ما نسيته وأنا عشت قصة انفصال والدي اللي ماليش ذنب فيها وأخاف على أولادي، لكي لا يعيشوا نفس التجربة المؤلمة التي عشتها في صغري.

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