الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

آخر تطورات إصابة مصطفى الزناري لاعب الزمالك

مصطفى الزناري
مصطفى الزناري

يخوض مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، استعدادًا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب المعد البدني خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزناري قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية تسببت في غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره الجونة، يوم الاثنين المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على إستاد القاهرة الدولي. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

 وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

فيما انتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 لمودرن، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

 ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد  17 نقطة. 

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