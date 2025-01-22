الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ بني سويف يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

عقد الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تُعقد لمتابعة الموقف التنفيذي لتسليم مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي ببا وناصر.

 

بحث الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة ببني سويف

 

حضر الاجتماع الدكتور محمد جبر منسق عام المبادرة بمحافظة بني سويف، ومحمد بكري رئيس مركز ببا، وشوقي هاشم رئيس مركز ناصر، وممثلو دار الهندسة وجهاز التعمير، ووكلاء الوزارات، ومسؤولو القطاعات الخدمية وشركات المرافق ذات الصلة، وأعضاء وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، بجانب أسماء عبد العظيم، مرشحة البرنامج التدريبي "المرأة تقود للتنفيذيات" الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب.

 

وخلال الاجتماع، ناقش نائب محافظ بني سويف، تقارير الأداء الخاصة بتنفيذ مشروعات المبادرة في مختلف القطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي، الصحة، الشباب والرياضة، الغاز الطبيعي، الري، والتضامن الاجتماعي، وغيرها من القطاعات الحيوية، كما تم استعراض نسب الإنجاز في المشروعات المتبقية، مع التركيز على إزالة العقبات التي قد تعوق تسليمها في المواعيد المحددة.

 

تلافي ملاحظات مشروعات حياة كريمة ببني سويف

 

وأكد نائب محافظ بني سويف على تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالإسراع في استكمال استيفاء وتلافي الملاحظات الخاصة بالتسليم والتشطيبات النهائية لبعض المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، كما شدد على ضرورة التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة وتحقيق التنمية المستدامة في القرى المستهدفة.

 

استجابات فورية وحلول عاجلة لشكاوى المواطنين باللقاء المفتوح في بني سويف

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان امتحانات الإعدادية

رئيس مركز إهناسيا ببني سويف يعقد لقاءً جماهيريًا حول قانون التصالح

مصرع أخصائي تمريض صعقًا بالكهرباء في بني سويف

محافظ بني سويف يتابع إجراءات حل مشكلات ومطالب المواطنين

تحرير 39 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والتحفظ على مواد غذائية فاسدة ببني سويف

لجنة طبية لاستخراج شهادات الإعفاء من التجنيد لذوي الإعاقة ببني سويف

حماية المستهلك تُغلق أكاديمية تمريض تعمل بدون ترخيص في بني سويف

سكرتير بني سويف يشهد لقاء جماهيريا لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح

وصلت لـ68 سريرا، محافظ بني سويف يفتتح تطوير عناية المستشفى التخصصي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف نائب محافظ بني سويف

مواد متعلقة

استجابات فورية وحلول عاجلة لشكاوى المواطنين باللقاء المفتوح في بني سويف

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان امتحانات الإعدادية

رئيس مركز إهناسيا ببني سويف يعقد لقاءً جماهيريًا حول قانون التصالح

مصرع أخصائي تمريض صعقًا بالكهرباء في بني سويف

محافظ بني سويف يتابع إجراءات حل مشكلات ومطالب المواطنين

تحرير 39 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والتحفظ على مواد غذائية فاسدة ببني سويف

لجنة طبية لاستخراج شهادات الإعفاء من التجنيد لذوي الإعاقة ببني سويف

حماية المستهلك تُغلق أكاديمية تمريض تعمل بدون ترخيص في بني سويف
ads

الأكثر قراءة

تضم حقول نيازك وكهوفا للإنسان الأول، علاء مبارك يكشف عن قطعة أرض من كوكب آخر بمصر

مهاجم سوبر، شاهد مهارات السلوفيني نيجك جراديشار المرشح للانضمام للأهلي

الأهلي يحسم أولى صفقات الشتاء قبل مباراة بيراميدز

التفاصيل المالية لحسم صفقة السلوفيني نيجك جراديشار للأهلي

مشرد بالشوارع منذ 2014، تفاصيل جديدة عن المتهم بجريمة الأقصر البشعة (فيديو)

جريمة الأقصر تثير رعب المصريين، النشطاء يكشفون سر الحادث البشع ويربطونه بحديث آخر الزمان

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سيفرض عقوبات ضد دولة خليجية، مستشار ترامب المقرب يكشف خطته للتعامل مع الشرق الأوسط

منوعات

المزيد

سمكة يوم القيامة تثير الرعب في المكسيك

اعتقال 9 أشخاص جراء حريق منتجع أودى بحياة 76 شخصا في تركيا

واقعة تهز الرأي العام التونسي، شاب يضرم النار في أمه

فيلسوف روسي يتوقع محاولة اغتيال ترامب مجددا ويكشف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 22- 01- 2025 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالسوق المحلى

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 22- 01- 2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب بالكرباج في المنام وعلاقته بالخلاص من الضعف والهوان

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بالسعادة والمفاجآت السارة

ما معنى كلمة شريعة وأصلها؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية