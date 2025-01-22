رئيس مركز إهناسيا ببني سويف يعقد لقاءً جماهيريًا حول قانون التصالح

عقد العميد أحمد علاء الدين، رئيس مركز ومدينة اهناسيا ببني سويف، لقاء جماهيري بمقر الوحدة المحلية لقرية النويرة، حول قانون التصالح، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

لقاءًا جماهيريًا حول قانون التصالح ببني سويف

وتضمن اللقاء حث المواطنين على استكمال إجراءات التصالح في حضور أحمد عبدالصمد، نائب رئيس المركز، وعماد هلال، رئيس قرية براوة، ومحمد فاروق، مدير الإدارة الزراعية باهناسيا، بالإضافة إلى عدد من أهالي القرى التابعة للوحدة المحلية لقرية النويرة.

لقاءًا جماهيريًا حول قانون التصالح بإهناسيا

وفي سياق آخر، تابع رئيس المركز، جهود أعمال المكنسة في الفترة الليلية بالشوارع الرئيسية بمدينة اهناسيا، فضلًا عن أعمال صيانة الكشافات وإصلاح الأعطال في مختلف أنحاء المدينة، حيث قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية بتنفيذ أعمال الصيانة في منطقة طريق اهناسيا - قاى، مرورًا بموقف قاى والعواونة، وصولًا إلى المدينة الصناعية، كما تم إصلاح الأعطال وصيانة الكشافات في مناطق الصفيح 1، والمشارقة، والشوارع الجانبية، مع الالتزام بتعليمات الترشيد في استهلاك الطاقة.

تركيب وصيانة 5 مطبات صناعية بإهناسيا

كما قامت إدارة الإشغالات بتركيب وصيانة 5 مطبات صناعية بطريق المستشفى وأمام البنك الأهلي بشارع جمال عبدالناصر، من الجانبين، وأوضحت الوحدات المحلية القروية جهودها في تمهيد الطرق، رفع التراكمات والمخلفات الصلبة، صيانة الكشافات، ومتابعة أعمال التصالح وملفات التقنين، بالإضافة إلى التصدي لأعمال البناء المخالف في مهدها.

ضبط 14 جوال دقيق مدعم محملة على توك توك بإهناسيا

ضبط 14 جوال دقيق مدعم محملة على توك توك بإهناسيا

وفي سياق آخر، ضبطت إدارة تموين اهناسيا ببني سويف كمية من الدقيق المدعم (14 جوالًا وزن كل منها 50 كجم) وجوال ردة، وتم التحفظ على الكمية والتوكتوك المُستخدم في النقل، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.