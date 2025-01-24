الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة مصر ضد سلوفينيا بمونديال اليد

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والعربية لكرة القدم بالاضافة للدوري المصري الممتاز للكرة النسائية علاوة علي مباريات هامة في مونديال اليد.

 

مواعيد مباريات اليوم في مونديال اليد 

إسبانيا ضد البرتغال - 4:30 مساءً

اليابان ضد البحرين - 4:30 مساءً

السويد ضد البرازيل - 7 مساءً

مصر ضد سلوفينيا - 7 مساءً

الأرجنتين ضد كاب فيردي - 7 مساءً

أمريكا ضد كوبا - 7 مساءً

تشيلي ضد النرويج - 9:30 مساءً

كرواتيا ضد ايسلندا - 9:30 مساءً

 

الدوري الإسباني 

لاس بالماس ضد أوساسونا - 10 مساءً - beIN Sports HD 3.

 

الدوري الألماني 

فولفسبورج ضد هولشتاين كيل - 9:30 مساءً - beIN Sports HD 5.

الدوري الفرنسي 

أوكسير ضد سانت اتيان - 9:45 مساءً - beIN Sports HD 4.

 

الدوري الايطالي 

تورينو ضد كالياري - 9:45 مساءً - AD SPORTS Premium 1.

دوري نجوم قطر

الشمال ضد أم صلال - 3:30 مساءً.. قناة الكأس القطرية  

الوكرة ضد العربي - 5:45 مساءً- قناة الكأس القطرية  

الدوري التركي 

سامسون سبور ضد غازي عنتاب - 7 مساء

الدوري البرتغالي 

أروكا ضد موريرنسي - 10:15 مساءً

 

الدوري المصري لسيدات كرة القدم

بيراميدز ضد الزمالك - 2:30 مساءً

مسار ضد المقاولون العرب - 2:30 مساءً

الطيران ضد زد - 2:30 مساءً

 

مباريات اليوم في الدوري الجزائري


اتحاد العاصمة ضد مولودية الجزائر - 7:00 مساء - Tv6.chababia.

 

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة 

الشرطة القطري ضد الزمالك - 3 مساءً

الأهلي ضد السيب العماني - 5:30 مساءً

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