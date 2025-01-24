على طريقة أحمد رفعت، تفاصيل وفاة بوبو لاعب فريق ساحة النصر بالإسكندرية

شهدت ملاعب الإسكندرية حادثًا تسبب في حالة من الحزن والأسى، بعد أن توفي اللاعب الشاب ”بوبو” الذي لم يتجاوز 18 عامًا في أثناء مباراة ودية جمعت فريقه، مركز شباب ساحة النصر، مع فريق لامبروزو على ملعب مياه الإسكندرية، بعدما تعرض اللاعب لأزمة قلبية مفاجئة أثناء المباراة.

تفاصيل الواقعة

بدأت المباراة بشكل طبيعي، لكن الأمور تحولت بشكل درامي في لحظة غير متوقعة، حيث سقط اللاعب الشاب مغشيًّا عليه دون أي تدخل أو احتكاك مع اللاعبين الآخرين.



تم نقل اللاعب على الفور إلى المستشفى الجامعي الرئيسي بالإسكندرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

محاولات إنقاذه باءت بالفشل

رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي في المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته، فارق اللاعب الحياة بعد ساعتين فقط من وصوله إلى غرفة العناية المركزة، حيث لم يتمكن الأطباء من تجاوز الأزمة القلبية الحادة التي ألمت به.

ردود أفعال حزينة وتصريحات المدرب

أعرب مؤمن معوض، المدير الفني لفريق مركز شباب ساحة النصر، عن حزنه البالغ على فقدان لاعبه الشاب.

وقال في تصريح له: “بوبو كان لاعبًا موهوبًا ومحبوبًا بين زملائه، لم يعانِ من مشاكل صحية سابقة، وكانت حالته البدنية دائمًا جيدة. ما حدث كان صدمة لنا جميعًا”.

حالة من الحزن تخيم على الأجواء

الحادثة خلفت أثرًا كبيرًا في الأوساط الرياضية بالإسكندرية، حيث خيم الحزن على زملائه في الفريق والجمهور الذين حضروا المباراة.



وقدم العديد من الرياضيين والمشجعين تعازيهم لعائلة اللاعب ولإدارة مركز الشباب، مشيرين إلى أهمية توفير إجراءات طبية وقائية في المباريات للكشف عن الحالات الصحية الطارئة التي قد تهدد حياة اللاعبين.

أهمية التوعية الطبية

أعاد هذا الحادث المؤلم الحديث حول ضرورة الكشف الدوري على صحة اللاعبين، خاصة في ظل ارتفاع حالات السكتة القلبية بين الرياضيين في السنوات الأخيرة، ومن بينها واقعة اللاعب أحمد رفعت.



وطالب الكثير بتوفير أطقم طبية متخصصة وأجهزة إنعاش قلبي في جميع المباريات، سواء الرسمية أو الودية، لتقليل مخاطر الحوادث المماثلة.

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