اليوم، منتخب مصر في مواجهة مصيرية أمام سلوفينيا ببطولة العالم لليد 2025

مونديال اليد، يستعد منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة نظيره منتخب سلوفينيا اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها كرواتيا، الدنمارك، والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد

وكان منتخب مصر قد تلقى خسارة في الجولة الأولى من الدور الرئيسي أمام منتخب أيسلندا بنتيجة "27-24"، بعد تأهله لهذا الدور محققًا العلامة الكاملة في دور المجموعات الأول، حيث انتصر في ثلاث مباريات متتالية.

موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد

تُقام مباراة مصر ضد سلوفينيا اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستجرى المباراة في صالة المغطاة الخاصة بالبطولة.



بدأ مشوار المنتخب المصري بفوز كبير على الأرجنتين بنتيجة "39-25"، ثم تفوق على البحرين بنتيجة "35-24"، واختتم دور المجموعات بالفوز على كرواتيا بنتيجة "28-24".



ويشارك في الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد 24 منتخبًا، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الثمانية.



ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات: أيسلندا، سلوفينيا، الرأس الأخضر، كرواتيا، والأرجنتين.



يأمل المنتخب المصري في تعويض خسارته أمام أيسلندا والعودة إلى طريق الانتصارات عندما يواجه سلوفينيا، في إطار سعيه لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ترتيب مجموعة مصر في الدور الرئيسي

تراجعت مصر للمركز الرابع في ترتيب المجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام منتخب آيسلندا في الجولة الأولى من الدور الرئيسي.

القنوات الناقلة للمباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد

تُذاع مباراة مصر ضد آيسلندا عبر عدة قنوات، منها:

قناة أون تايم سبورت

قناة الكويت الرياضية

قناة الكأس القطرية 4

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