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خاص لفيتو، موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025

طلاب الصف الثالث
طلاب الصف الثالث الإعدادي، فيتو

موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة، أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أنه جار العمل على تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وفور الانتهاء سيتم عملية التصحيح والمراجعة

 

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موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو أنه سيتم بعد ذلك تجميع النتيجة من الإدارات التعليمية لمراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها من الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، مشيرا إلى أن النتيجة سوف تظهر على نهاية الاسبوع المقبل.

 

 نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وأنهى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات أمس والتي انطلقت السبت الماضي.

 

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وكان قد شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.


وأشارت سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة كافة المواد لطلاب الشهادة الاعدادية عبر البث المباشر على مدار الأيام الماضية.

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