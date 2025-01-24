الجمعة 24 يناير 2025
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محافظات

لمدة 18 ساعة، قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الدقهلية غدا

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية عن انقطاع المياه غدًا السبت نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة على خط 800 مم ميت فارس/الصلاحات، ببني عبيد.


موعد قطع المياه في الدقهلية

وأوضحت أن انقطاع المياه يبدأ من الساعة 4:00 فجرًا غد السبت حتى الساعة 10:00 مساء اليوم نفسه.

 

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه 

وأشارت الشركة إلى أن أماكن انقطاع لمياه في الدقهلية بالمناطق التالية:" جزء من من مركز تمي الامديد (صدقا، الربع، ظفر) -  الوحدة المحلية بالصلاحات - مركز ومدينة بني عبيد - جزء من مركز دكرنس (المحمودية، الربيعات، منشأة عبد الرحمن، ميت طريف) - جزء من مركز المنزلة (عرب زيدان) - جزء من مركز المنصورة (طناح)
 

وناشدت الشركة، المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

 

الخط الساخن لمياه الشرب بالدقهلية

كما وجهت شركة مياه الدقهلية بالتواصل مع الشركة  حال وجود أي حالات طوارئ طوال فترة انقطاع المياه  وهي  17 ساعة من خلال رقم الخط الساخن وهو 125، أو التواصل مع الشركة بشكل مباشر عبر الموقع الخاص بها.

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