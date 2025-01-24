الجمعة 24 يناير 2025
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ثقافة وفنون

اليوم، معرض القاهرة الدولي للكتاب يفتح أبوابه للجمهور

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56، أبوابه للجمهور اليوم الجمعة الموافق 24 يناير في تمام الساعة الـ 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك  بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

 

أسعار تذاكر معرض الكتاب 2025، وكيفية الحصول عليها

سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025 
وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56 بـ 5 جنيهات للفرد.

ويمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

 

طريقة الحصول على تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025 

الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة.

ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة.

وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها.

ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع.

 

وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

 

مواعيد معرض الكتاب 2025 

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

 

معرض الكتاب 2025 

واستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب أمس الخميس، ضيوفه الرسميين، على أنغام الموسيقى العسكرية والأزياء الفرعونية التى تعبر عن الهوية المصرية، في بدء الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ56، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة" وتُقام فعالياتها الثقافية في الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها "سلطنة عمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير العالم والأديب المصري؛ شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعمول؛ شخصية معرض كتاب الطفل.

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