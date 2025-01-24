وقع فجأة وسط زملائه وفشلوا في إنقاذه، جمال شعبان يكشف تفاصيل حزينة في وفاة طبيب قلب داخل مستشفى

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تفاصيل وفاة طبيب قلب شاب بتوقف القلب المفاجئ داخل المستشفى.



وقال “شعبان” على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": "بتوقف القلب المفاجئ وفاة دكتور أحمد ماهر دكتور جراحة القلب الشاب في ثياب العمل داخل المستشفى بعد أن انتهى من ليستة العمليات استمرّت 5 ساعات".



وأضاف أن الطبيب وقف يتحدث مع زملائه وبعدها بربع ساعة ذهب لغسل وجهه لشعوره بالإرهاق فتوقف قلبه فجأة وسط زملائه أطباء القلب، مشيرًا إلى أن زملاءه الأطباء فشلوا في إنعاش قلبه".



واختتم: "في جنة الخلد يا ماهر رحمة الله على الهين اللين الطيب د أحمد ماهر نعوذ بك يا رب من موت الفجأة".

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