عادات غذائية وحياتية خاطئة تسبب زيادة الوزن، تُعد زيادة الوزن من المشاكل الصحية المزعجة، التي تؤرق الكثيرين، وبشكل خاص النساء.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن زيادة الوزن لا ترتبط فقط بمشكلة الشكل الخارجي، وعدم القدرة على الظهور بقوام مثالي، لكن الأمر يمتد إلى أبعد من ذلك، فالزيادة في الوزن ترتبط بمشاكل صحية عديدة.

واضافت الدكتورة مروة، أن هناك الكثيرين ممن يواجهوا الوزن الزائد، يعانون من احتمالية الإصابة بأمراض مرتبطة بالسمنة، مثل مرض السكري من النوع الثاني، أمراض القلب، وأمراض المفاصل.





وأوضحت الدكتورة مروة، أنه بالرغم من أن هناك عدة عوامل تسهم في زيادة الوزن، إلا أن العادات الغذائية والحياتية الخاطئة تظل السبب الرئيسي في تفشي هذه الظاهرة.

فتتعدد العادات الغذائية والحياتية الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن، وتتنوع بين الإفراط في الطعام، عدم ممارسة النشاط البدني، الاعتماد على الوجبات السريعة، والتوتر النفسي.



ولذلك لابد أن يكون لدى الأفراد الوعي الكافي بشأن هذه العادات وأن يسعوا لتغييرها بأسلوب حياة أكثر صحة.

والتوازن بين الطعام الصحي، النشاط البدني الكافي، والنوم الجيد يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي ويقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.



عادات غذائية وحياتية تتسبب في زيادة الوزن

إنقاص الوزن الزائد

وتستعرض الدكتورة مروة، في هذا التقرير مجموعة من هذه العادات وكيفية تأثيرها على الجسم، وطرق التعامل معها.

1. الإفراط في تناول الطعام

يعد الإفراط في تناول الطعام أحد أبرز العوامل المسببة لزيادة الوزن. في كثير من الأحيان، لا يعتمد الأفراد على إشارات الجسم الطبيعية التي تحفزهم على التوقف عن الأكل عندما يشعرون بالشبع.

هذه العادة السلبية قد تأتي من تناول كميات كبيرة من الطعام بشكل مستمر، أو من تناول الوجبات السريعة التي تكون غنية بالسعرات الحرارية.

الأطعمة مثل الوجبات السريعة، الحلوى، والمنتجات المعلبة تحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون غير الصحية، مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم. كما أن تناول الطعام بشكل مستمر بين الوجبات يسبب إضطرابًا في عملية التمثيل الغذائي.

2. تناول الوجبات في أوقات غير منتظمة

من العوامل الأخرى التي تساهم في زيادة الوزن هو تناول الطعام في أوقات غير منتظمة. لا يلتزم العديد من الأشخاص بجدول غذائي محدد ويأكلون في أوقات متأخرة من الليل أو خلال النهار بدون ترتيب.

هذه العادة يمكن أن تؤثر سلبًا على عملية الهضم وتؤدي إلى زيادة الوزن. الجسم يميل إلى تخزين الطعام بشكل أكبر عندما يتناول الأفراد الطعام في أوقات غير منتظمة، خاصة إذا كانت الوجبات تحتوي على كميات عالية من السكريات أو الدهون. بالإضافة إلى ذلك، تناول الطعام قبل النوم قد يؤدي إلى زيادة تراكم الدهون، حيث يكون الجسم في وضع أقل نشاطًا.

3. الإفراط في تناول السكريات والمشروبات الغازية

يعد الإفراط في تناول السكريات والمشروبات الغازية من العادات الغذائية المدمرة التي تساهم بشكل كبير في زيادة الوزن. تعتبر المشروبات الغازية والحلويات مصادر رئيسية للسكريات المضافة، التي توفر سعرات حرارية فارغة، أي أنها لا تحتوي على قيم غذائية.

هذه السكريات الزائدة تؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين في الجسم، مما يحفز تخزين الدهون. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب السكريات في زيادة الشهية، مما يجعل الأفراد يميلون إلى تناول المزيد من الطعام بشكل غير مدروس.

عشاء صحي لإنقاص الوزن

4. قلة ممارسة النشاط البدني

من أهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن هي قلة ممارسة النشاط البدني. العيش بأسلوب حياة خامل وعدم ممارسة التمارين الرياضية يساهم بشكل مباشر في تراكم الدهون في الجسم. في العصر الحالي، حيث تزداد ساعات الجلوس أمام الشاشات سواء في العمل أو الترفيه، أصبحت قلة الحركة أحد الأسباب الرئيسية للسمنة.

تقلل قلة النشاط البدني من القدرة على حرق السعرات الحرارية التي يتم تناولها، مما يؤدي إلى تخزينها على شكل دهون. كما أن نقص النشاط الرياضي يضعف العضلات ويؤثر على سرعة عملية الأيض (التمثيل الغذائي).

5. عدم شرب الماء الكافي

من العادات المسببة لزيادة الوزن والتي غالبًا ما يتجاهلها الناس هو عدم شرب كميات كافية من الماء. يعتبر شرب الماء من العوامل الحيوية للحفاظ على توازن الجسم وحرق الدهون. عندما لا يحصل الجسم على الكمية الكافية من الماء، قد يُخطئ في تفسير الجفاف كجوع، مما يؤدي إلى تناول الطعام بشكل زائد.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل الجسم أقل قدرة على حرق الدهون بشكل فعال. شرب الماء بانتظام يساعد على الشعور بالشبع، مما يقلل من تناول الطعام الزائد.

6. التوتر والضغط النفسي

تعتبر مشاعر التوتر والضغط النفسي أحد الأسباب النفسية التي تؤدي إلى زيادة الوزن. في أوقات التوتر، يقوم الجسم بإفراز هرمونات مثل الكورتيزول، التي تزيد من رغبة الأفراد في تناول الطعام، خصوصًا الأطعمة الغنية بالسكر والدهون. قد يُعرف هذا النوع من الأكل بـ "الأكل العاطفي"، حيث يلجأ الأفراد إلى تناول الطعام لتخفيف مشاعرهم السلبية.

التوتر المزمن قد يؤدي إلى تغيير نمط الأكل بشكل كبير، مما يزيد من احتمالية الإفراط في الطعام. كما أن الأفراد الذين يعانون من ضغوط نفسية قد لا يعتنون بصحتهم بشكل جيد، مما يعزز من السلوكيات الغذائية غير الصحية.

التخلص من الوزن

7. الاعتماد على الوجبات السريعة

الوجبات السريعة هي أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن في العصر الحالي. على الرغم من أنها توفر راحة وسرعة في التحضير، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، الصوديوم، السكريات، والمواد الحافظة. بالإضافة إلى ذلك، لا تحتوي هذه الوجبات عادة على قيم غذائية كافية مثل الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

كما أن الأفراد الذين يتناولون الوجبات السريعة بانتظام يواجهون صعوبة في التحكم في وزنهم بسبب كثرة السعرات الحرارية التي تحتوي عليها.

8. عدم النوم الكافي

قلة النوم تؤثر بشكل مباشر على الوزن. خلال النوم، يحدث الكثير من عمليات التجديد في الجسم، بما في ذلك عملية حرق الدهون. عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يزيد من إفراز الهرمونات التي تزيد من الشهية، مثل هرمون الجريلين، مما يجعل الأفراد يشعرون بالجوع بشكل مفرط.

كما أن قلة النوم تؤدي إلى شعور بالتعب والإرهاق، مما يجعل الأفراد أقل قدرة على ممارسة النشاط البدني.

9. التركيز على الحميات القاسية

اعتماد بعض الأشخاص على الحميات الغذائية القاسية وغير المستدامة يؤدي إلى زيادة الوزن في نهاية المطاف. غالبًا ما تنجح الحميات القصيرة الأمد في تقليل الوزن، لكن عند العودة إلى العادات الغذائية السابقة، يكتسب الشخص الوزن بسرعة. هذه الأنظمة الغذائية تؤثر على عملية الأيض وتزيد من الشعور بالجوع، مما يدفع الشخص إلى تناول الطعام بشكل أكبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.