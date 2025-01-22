الأربعاء 22 يناير 2025
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صحة ومرأة

الصحة العالمية: السمنة تسبب أمراض السرطان والقلب والسكتة الدماغية

مرض السمنة، فيتو
مرض السمنة، فيتو

قالت منظمة الصحة العالمية إن السمنة تشكل قضية صحية رئيسية في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

ويعاني أكثر من نصف النساء 53% ونصف الرجال 45% تقريبًا، وكذلك 8% من الأطفال والمراهقين في سن المدرسة، من السمنة، في حين يعاني 20.5% من زيادة الوزن.

متى تحدث السمنة؟

 

وأكدت منظمة الصحة العالمية في تفرير لها أن السمنة تحدث عندما يخزن الجسم الدهون الزائدة التي  تلحق الضرر بالصحة.

ويمكن أن تنشأ هذه الحالة المعقدة من عوامل مختلفة:

١-نظام غذائي عالي السعرات الحرارية

٢-تناول طعام غني بالدهون أو السكر أو الملح
٣-قلة النشاط البدني
٤-العوامل الوراثية
٥-حالات صحية معينة

مضاعفات مرض السمنة

 

أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه تشمل العواقب الطبية للسمنة:

١-أمراض القلب والأوعية الدموية: السكتة وأمراض القلب
٢-مرض السكري‬
٣-بعض أنواع السرطان: بطانة الرحم والثدي والمبيض والبروستاتا
٤-الاضطرابات العضلية الهيكلية

 

طرق الوقاية من مرض السمنة

 

اشارت منظمة الصحة العالمية انه يجب الإلتزام بطرق الوقاية من مرض السمنة:

١-تقليل من استهلاك للطاقة من الدهون والسكر


٢-الحرص على زيادة استهلاك للفواكه والخضروات


٣- ممارسة النشاط البدني بانتظام

 

وكشف الدكتور إيهاب نبيل، مدير معهد السكر التابع لهيئة المعاهد التعليمية بوزارة الصحة عن خطورة مرض السمنة وتأثيرها على السكر في الدم، موضحا أن السمنة تساعد في عدم التحكم في السكر، لافتا إلى أن خفض الوزن بقيمة 10% في مرحلة ما قبل السكر يحول المريض بمرحلة ما قبل السكر إلى إنسان سليم.

خطورة مرض السمنة

 وأكد مدير معهد السكر أن مرض السمنة يزيد من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية  ويؤثر على شرايين المخ وشرايين القلب، ويمكن أن  تسبب ضيق وانسداد في الشرايين وجلطة في القلب والمخ.

 

ضرورة التحكم في مرض السمنة 

 وشدد مدير معهد السكر على ضرورة التحكم في مرض السمنة، وتوافر الإرادة لأسلوب حياة صحي واتباع نظام صحي غذائي، مؤكدا أن مرض السمنة عنصر أساسي في كل الأمراض.

بدوره كشف الدكتور عاطف بسيوني أستاذ علاج السكر بالمعهد القومي للسكر عن وجود ٤ أنواع لمرض السكر منها السكر من النوع الأول الذي يصيب الأطفال.

 

وأشار إلى أن النوع الثاني من السكر يصيب البالغين والنوع الثالث هو السكر الثانوي والنوع الرابع هو سكر الحمل.

 

 وأوضح أن النوع الأول من السكر الذي يصيب الأطفال يحدث نتيجة تحطم خلايا الأنسولين في الجسم بسبب التعرض لفيروس أو حدوث نشاط جهاز المناعة تسبب في تدمير خلال الأنسولين.

 

النوع الثاني يصيب ٩٥%  من المرضى نتيجة أسباب وراثية

 

 وتابع حديثه بأن النوع الثاني يصيب ٩٥% من المرضي نتيجة أسباب وراثية يحدث فيه مقاومة الأنسولين، بينما النوع الثالث وهو السكر الثانوي يحدث بسبب ظهور أجسام مضادة في الدم تسبب نقص في الأنسولين.

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سكر الحمل 

 وأكد أن سكر الحمل يحدث نتيجة زيادة مقاومة الأنسولين في جسم السيدة الحامل ويظهر في النصف الثاني من شهور الحمل.
 

وأكد أن مريض السكر جزء من خطة العلاج وعليه أن يتبع نظاما غذائيا صحيا، ويتابع أعراض المرض لديه ويحصل على العلاج ويبحث عن أي مضاعفات.

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