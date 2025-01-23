الخميس 23 يناير 2025
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أخبار مصر

نائب محافظ الجيزة يعاين مصرف أبو مسلم الهرم

ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة،فيتو

عاين إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ميدانيا مصرف أبو مسلم ( أبو عوض) بناحية كفر المنفى شارع المجزر الآلي بنطاق حي الهرم وزاوية أبو مسلم بمركز أبو مسلم وذلك في إطار تكليفات المهندس  عادل النجار محافظ الجيزة

 

حيث انتقلت اللجنة المشكلة من  المهندس المحافظ وتحت إشراف نائب المحافظ للمراكز والمدن وذلك لتحديد إمكانية الاستغناء عنه بطول ٤ كم للحد من مظاهر التلوث الناتجة عن المصرف والسير في اجراءات تطوير المنطقة وإنشاء محاور وطرق مرورية من شأنها تسهيل حركة المواطنين.

 


ومن ناحية أخرى تفقد نائب المحافظ الترعة الجيزاوية بمدينة البدرشين والترعة الشبرامنتية بمنطقة كوبري أبو صير لبحث إمكانية تغطية جانبي الترعتين لأقامة مواقف سرفيس وأسواق حضارية لخدمة مواطني مركز البدرشين.

 

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