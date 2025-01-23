وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

ذكرت صحيفة European Spaceflight أن وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة ستستخدم مستقبلا لنقل الحمولات بين الكواكب.

تطوير مركبة ستستخدم مستقبلا لنقل الحمولات بين الكواكب

وأشارت الصحيفة إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية اختارت مبدأيا أربع شركات لتطوير المركبة المذكورة، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الشركة التي ستتولى مهمة تطوير المركبة نهاية العام الجاري، وفي حال تم تبني المشروع بشكل رسمي فإن أول مهمة لمركبة LightShip الجديدة ستنطلق إلى المريخ عام 2032.

وفي مايو الماضي ذكرت صحيفة SpaceNews أن وكالة ناسا ستقدم لوكالة الفضاء الأوروبية مئات الملايين من الدولارات لتمويل مشروع تطوير مركبة روبوتية لاستكشاف المريخ.

استكشاف الفضاء والكواكب

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق بين الطرفين هدفه تطوير مركبة Rosalind Franklin التي من المفترض أن تطلق إلى المريخ عام 2028 لتقوم باستكشاف سطح هذا الكوكب ودراسة تربته، ومن المفترض أن تقدم الولايات المتحدة لوكالة الفضاء الأوروبية الصاروخ الذي سيستخدم في إطلاق هذه المركبة، ومنصة الهبوط التي ستوصلها إلى سطح المريخ.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية تعمل بجد في السنوات الأخيرة لتطوير قدراتها في استكشاف الفضاء والكواكب، كما تخطط لتطوير نماذج جديدة من صواريخ Ariane 6 الفضائية الثقيلة لاستخدامها في مهماتها المستقبلية التي ستطلق نحو المريخ.

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