الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

وكالة الفضاء الأوروبية
وكالة الفضاء الأوروبية

 ذكرت صحيفة European Spaceflight أن وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة ستستخدم مستقبلا لنقل الحمولات بين الكواكب.

 

تطوير مركبة ستستخدم مستقبلا لنقل الحمولات بين الكواكب

 وأشارت الصحيفة إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية اختارت مبدأيا أربع شركات لتطوير المركبة المذكورة، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الشركة التي ستتولى مهمة تطوير المركبة نهاية العام الجاري، وفي حال تم تبني المشروع بشكل رسمي فإن أول مهمة لمركبة LightShip الجديدة ستنطلق إلى المريخ عام 2032.

 

وفي مايو الماضي ذكرت صحيفة SpaceNews أن وكالة ناسا ستقدم لوكالة الفضاء الأوروبية مئات الملايين من الدولارات لتمويل مشروع تطوير مركبة روبوتية لاستكشاف المريخ.

 

استكشاف الفضاء والكواكب

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق بين الطرفين هدفه تطوير مركبة Rosalind Franklin التي من المفترض أن تطلق إلى المريخ عام 2028 لتقوم باستكشاف سطح هذا الكوكب ودراسة تربته، ومن المفترض أن تقدم الولايات المتحدة لوكالة الفضاء الأوروبية الصاروخ الذي سيستخدم في إطلاق هذه المركبة، ومنصة الهبوط التي ستوصلها إلى سطح المريخ.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية تعمل بجد في السنوات الأخيرة لتطوير قدراتها في استكشاف الفضاء والكواكب، كما تخطط لتطوير نماذج جديدة من صواريخ Ariane 6 الفضائية الثقيلة لاستخدامها في مهماتها المستقبلية التي ستطلق نحو المريخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وكالة الفضاء الأوروبية الكواكب LightShip وكالة ناسا ناسا المريخ

مواد متعلقة

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

ناسا تسمي أماكن على المريخ تيمنا بثلاثة منتزهات جزائرية

من الذهول إلى الغموض، ناسا تحقق في ملابسات تحطم مروحية "إنجينويتي" على المريخ

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: «مكنتش أعرف أنها سيارة أخو المطرب»

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها

ليفربول يرد على صفقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب، عيار 18 يلامس هذا المستوى (آخر تحديث)

انخفاض الأسعار والتضخم في 2025، رسالة مهمة من خبير اقتصادي لأصحاب الشهادات البنكية

الأهلي يوجه الشكر لعبد الحميد حسن بعد واقعة زد

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 23-1-2025 بالسوق المحلى

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 23-1-2025 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعب عربي ومصري.. عمر مرموش يكتب التاريخ في صفقة قياسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يبين إصرار بني إسرائيل على العناد ومخالفة أوامر الله (فيديو)

لنزع بعض رحمته والوقاية من مرض الصندوق، علي جمعة يكشف سر شق صدر رسول الله 3 مرات

ماذا قال الجن عندما سمعوا القرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية