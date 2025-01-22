محافظ بني سويف يتابع إجراءات حل مشكلات ومطالب المواطنين

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تنفيذ التوجيهات التي أصدرها خلال لقاء المواطنين المفتوح الذي عُقد الأسبوع الماضي، حيث تم مناقشة العديد من المشكلات والمطالب التي تم طرحها من قبل المواطنين في مختلف القطاعات والمرافق الحيوية.

وفي تقرير المتابعة الذي أعدته مها حميدة، مديرة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة بني سويف، تم توضيح الإجراءات المتخذة بشأن عدد من الحالات التي تم عرضها خلال اللقاء.

مواطنة تعاني من مرض مزمن ببني سويف

وفيما يتعلق بمطلب إحدى المواطنات المقيمة بحوض الدلالة بمدينة بني سويف، التي تعاني من مرض مزمن في الدم بسبب نقص الصفائح الدموية وتحتاج إلى أكياس دم شهريًا، تم توجيه الحالة إلى المجلس الطبي (القومسيون) لحل مشكلة الصفائح، بالإضافة إلى تشكيل لجنة ثلاثية من المستشفى الجامعي أو بنك الدم الإقليمي، كما تم إحضار الحالة للقومسيون لرفعها على الشبكة لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة، فضلًا عن صرف مساعدة مالية لها نظرًا لظروفها الصحية.

أما بخصوص شكوى أحد المواطنين من قرية المسيد الأبيض بمركز إهناسيا ببني سويف، الذي يعاني من ورم في إحدى الغدد ولا يستطيع تحمل تكلفة العلاج، فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية لتقديم العلاج اللازم له بالمستشفى الجامعي، وتم إرسال التقرير للمجلس الطبي العام لرفع الحالة على الشبكة لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة.

عدم رصف شارع بمدينة بني سويف

وفيما يخص شكوى أحد المواطنين من شارع محفوظ بمدينة بني سويف بشأن عدم رصف شارع مُتفرع من شارع عبد المنعم حافظ، رغم رصف شوارع مجاورة، فقد أفادت مديرية الطرق والنقل وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بأنه تم إدراج هذا الشارع في خطة الرصف للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى إدراج الجزء المتبقي من شارع سيد عبد اللطيف بالحي الغربي ضمن نفس الخطة.

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