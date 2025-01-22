الأربعاء 22 يناير 2025
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مصرع أخصائي تمريض صعقًا بالكهرباء في بني سويف

هشام أحمد موسى، فيتو
هشام أحمد موسى، فيتو

لقي أخصائي تمريض بمستشفى بني سويف الجامعي، مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء مساعدته لأسرته في ري الأرض الزراعية في قريته النويرة بمركز إهناسيا.

 

مصرع أخصائي تمريض صعقًا بالكهرباء ببني سويف

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن  بني سويف، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوفاة "هشام أحمد موسى" البالغ من العمر 23 عامًا، أخصائي تمريض بمستشفى بني سويف الجامعي، إثر تعرضه لصعق كهربائي في قريته النويرة بدائرة مركز شرطة إهناسيا.

 

وتبين من التحريات الأولية وأقوال أهلية الفقيد، أنه أثناء مساعدته لأسرته في ري الأرض الزراعية، تعرض لصعق كهربائي، نتيجة ملامسته لأحد الأعمدة المستخدمة لرفع كابلات الكهرباء للمنازل القريبة من الأرض الزراعية، ما أدى إلى تعرضه لصعق كهربائي أودى بحياته.

 

تشييع أخصائي تمريض بمستشفى بني سويف الجامعي

 

وتم تشييع جثمانه صباح اليوم، بعد أداء صلاة الجنازة في المسجد الكبير بالقرية، وسط حضور عدد كبير من الأهالي والمواطنين الذين شاركوا في تشييع جثمان الراحل ودفنه بمقابر أسرته في قرية حاجر بني سليمان، وسط أجواء من الحزن الشديد.

 

وتداول أهالي القرية وأصدقاؤه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تنعيه، مشيدين بدماثة خلقه، واجتهاده في عمله، وبره الكبير بأسرته، مؤكدين أن الشاب الراحل عُرف بتفانيه في دراسته وأداء عمله عقب التخرج، وحرصه على خدمة أهل بلدته بكل إخلاص.

 

وأعرب العديد من المواطنين عن حزنهم العميق لفقدان "هشام" مؤكدين أن رحيله يعتبر خسارة كبيرة لأهالي القرية بالكامل، حيث كان يتمتع بسمعة طيبة بين الجميع، داعين له الرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرته الصبر على مصابهم.

 

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