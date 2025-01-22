تحرير 39 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والتحفظ على مواد غذائية فاسدة ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن تحرير 39 محضرًا ضد منشآت غذائية بمدينة سمسطا وقرى الشنطور ودشطوط، وذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع لضمان استيفائها للاشتراطات الصحية وسلامة تداول الأغذية.

تحرير 39 محضرًا ضد منشآت غذائية ببني سويف

جاء ذلك في تقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الذي أشار إلى قيام الطب الوقائي بتنفيذ حملات ميدانية شملت 28 منشأة غذائية في تلك المناطق، وأسفرت الحملات عن تحرير 39 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية لدى العاملين.

وأشار تقرير وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى أنه تم سحب 3 عينات من الأغذية المختلفة للفحص المعملي، وإعدام 55 كيلو جرامًا من الأغذية المنتهية الصلاحية، كما تم رصد 16 منشأة تعمل دون تراخيص قانونية، وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

صحة بني سويف تنفذ حملات تفتيشية بمركز سمسطا

وقد شارك في الإشراف على الحملة، بتوجيهات من وكيل وزارة الصحة ببني سويف، كل من: الدكتور أمنية حسن، مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، ومسعد إبراهيم يوسف، مراقب أول الأغذية، إلى جانب مفتشي الأغذية بالإدارة: نصير فيلبس، محمد نادي، ومحمد حمدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.