باحث في شئون التيارات الإسلامية: الألعاب الإلكترونية أحدث وسائل الجماعات الإرهابية لتجنيد الشباب

قال صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف والباحث فى شئون التيارات الإسلامية: إن جماعة الإخوان تمكنت من تولي مقاليد فكر المصريين لفترة طويلة وصلت فى نهايتها إلى حكم البلاد، وكان ذلك نتيجة وجود بعض الإخفاقات، ليكون عام حكم “الإرهابية” هو المحطة التي لفظ فيها المصريون التنظيم وعناصره، مضيفًا أن الوعى كان له دور كبير فى إنقاذ البلاد من تلك القبضة الدامية، وما زال حتى اليوم مفهوم بناء الوعى من الأمور المهمة التى لا بد من العمل عليها وتطبيقها وعدم إغفالها.



التيارات الارهابية تستخدم الشائعات لاستهداف الامن القومى

وأوضح مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف أن التيارات الإرهابية تستخدم الشائعات كأحد الآليات لاستهداف الأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أن هناك طرقًا دعوية حديثة تستعملها الجماعة الإرهابية من أجل تجنيد الشباب المصرى.

التنظيمات الإرهابية تستهدف النظام العالمى بالكامل

وأكد القاسمى فى تصريح لـ “فيتو” أن التنظيمات الإرهابية تستهدف النظام العالمى بالكامل وليس الدولة المصرية فقط، فهم أعداء لكل البشر، وهناك العديد من الحوادث الإرهابية التى تقع حول العالم تؤكد ذلك، مشيرًا أنه بعد سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية أصبح التركيز الأكبر على الدولة المصرية من قبل هؤلاء المتطرفين.

أهداف الجماعة ما زالت قائمة

وواصل حديثه: أن أهداف الجماعة ما زالت قائمة، وهي تسعى جاهدة لتحقيقها، ولديها العديد من اللجان التى تعمل على دراسة الأوضاع ليلًا ونهارًا لإيجاد المدخل، فضلًا عن سعيهم المستمر لإرهاب القضاة والإعلاميين، تلك الفئات التى تمثل أصوات الحق فى الدولة.

حماية أولادنا من الأفكار المتطرفة

وتابع على الأسر المصرية الحرص على حماية أطفالها من الأفكار المتطرفة المنتشرة، خاصة مع انتشار التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى بشكل كبير، وأصبحت طرق الوصول إلى الأذهان أكثر انتشارًا وتنوعًا، بالتالى يصبح على كل أسرة مسئولية كبيرة فى حماية أبنائها وتحصين عقولهم خاصة فى السن الصغيرة.

آليات الإرهابية لتجنيد عناصرها

وأضاف: «طرق التجنيد التى تستعملها الجماعة الإرهابية تغيرت وتطورت، كانت قبل ذلك تتم من خلال المقابلات المباشرة سواء فى الجوامع أو الجامعات وغيرهما، وبعدها وصلت إلى منصات التواصل الاجتماعى وقامت باستعمالها من أجل الوصول إلى المواطنين، والآن وصلت إلى المرحلة الأحدث ألا وهى التجنيد الذاتى».

وسائل التجنيد التى يستعملها التنظيم هى الألعاب الإلكترونية

وقال إن وسائل التجنيد التى يستعملها التنظيم هى الألعاب الإلكترونية، وهى الآن بوابة للوصول للأطفال وكذلك نشر المعلومات، فأثناء اللعب تظهر بعض الرسائل أو الإعلانات، وبالضغط عليها حتى دون قصد تصل إلى الطفل، ومن ثم يقع فى فخ الإخوان، ويجد من يتواصل معه ويعمل على تجنيده رويدًا رويدًا.

ولفت إلى أنه شهد على حالات لشباب فى سن 16 أو 17 عامًا تم استدراجهم من خلال الألعاب الإلكترونية، ووصل بهم الأمر إلى أنهم تواصلوا مع عناصر كبيرة فى التنظيم الإرهابى موجودة فى دول خارجية، ثم انضموا إلى تنظيم القاعدة الذى يعتبر من أخطر التنظيمات الإرهابية الموجودة حاليًا.

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