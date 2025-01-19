الأحد 19 يناير 2025
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سياسة

باحث يكشف أهداف التنظيمات الإرهابية من إطلاق الشائعات ضد مصر

القاسمى،فيتو
القاسمى،فيتو

قال الدكتور صبرة القاسمي الباحث في شؤون التيارات الإسلامية أن هذة التنظيمات الإرهابية تستخدم أدوات معروفة لتنفيذ مخططها، وتعتبر الشائعات أداة فعالة لتقويض الاستقرار الاجتماعي وتنفيذ أجنداتها الخبيثة، موضحًا أنها سلاح رخيص وغير مكلف، إلا أنه قادر على تحقيق نتائج كارثية إذا ما تم استخدامه بذكاء.

شائعات تثير مخاوف الناس 

وأكد فى تصريح لـ «فيتو» أن الشائعات التي تختارها الجماعات الإرهابية تتميز بعدة خصائص، فهي عادة ما تكون مبنية على حقائق جزئية أو مغلوطة، وتهدف إلى استغلال مخاوف الناس وهمومهم، كما أنها تستهدف شرائح معينة من المجتمع مثل الأقليات أو المعارضين السياسيين، بهدف إثارة الفتنة والانقسام بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشائعات غالبًا ما تكون مبالغ فيها ومشحونة عاطفيًا، مما يسهل انتشارها بسرعة.

وواصل حديثه قائلًا: تعتمد الجماعات الإرهابية على مجموعة متنوعة من الوسائل لنشر شائعاتها ضد الدولة المصرية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر منصة التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لنشر الشائعات، ويمكن للرسائل أن تنتشر بسرعة كبيرة وبشكل واسع.

وتابع: إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية تستخدم الجماعات الإرهابية وسائل الإعلام التقليدية، مثل التلفزيون والراديو، لنشر شائعاتها، خاصة في المناطق التي لا تزال تعتمد على هذه الوسائل كمصدر رئيسي للأخبار بالاضافة إلى استخدام هذة التيارات اللقاءات والاجتماعات السرية لنشر الشائعات شفهيًا بين الأفراد، مما يزيد من صعوبة تتبع مصدرها.

أهداف التيارات الإرهابية من نشر الشائعات


وتابع: تسعى الجماعات الإرهابية إلى تحقيق العديد من الأهداف من خلال نشر الشائعات، منها زعزعة الاستقرار حيث تهدف الشائعات إلى إثارة الخوف والقلق بين الناس، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة في الحكومة والمؤسسات، وبالتالي تقويض الاستقرار الاجتماعي بجانب تجنيد العناصر، حيث تستخدم الشائعات لجذب الأشخاص الذين يشعرون بالغضب والإحباط إلى صفوف الجماعات الإرهابية، وجعلهم يؤمنون بأفكارها المتطرفة بالإضافة إلى تبرير العنف، كما يتم استخدام الشائعات لتبرير أعمال العنف التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، وتقديم صورة مشوهة عن ضحاياها.


واختتم مؤكدا أن الشائعات هدفها تضليل الرأي العام حول الأحداث الجارية، وتشويه صورة الأعداء، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات وفي كل الأحوال تعد الشائعات الخطر الذي يتسبب في بلبلة الرأى العام الداخلي، على حد قوله.  

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التيارات الإرهابية القاعدة داعش الإخوان سلاح الشائعات

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