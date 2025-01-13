قيادى ناصرى: جماعة الإخوان تعتمد على الشائعات لتنفيذ أجندات خارجية



قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى ، إن جماعة الإخوان ليست مجرد تنظيم سياسي أو ديني، بل هي أداة ممنهجة تبنت العديد من الأيديولوجيات والممارسات التي يمكن تصنيفها في سياق خطير على استقرار الدول التي تعمل فيها فهى جماعة تستهدف هدم الدول وتقويض استقرار المجتمعات من الداخل،مستخدمين فى ذلك الشعارات الدينية لجذب الناس لتحقيق أهداف سياسية مدمرة

تاريخ الجماعة الارهابية يكشف عن منهجية استغلال الازمات لاثارة الفتن

واكد جلال عبرصفحتة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ان تاريخ الجماعة الارهابية يكشف عن منهجية واضحة ومحددة وهى الاعتماد على استغلال الأزمات لبث الفتن والتفرقة بين أبناء الوطن مشيرا إلى أن مخططاتهم هدفها خدمة أجندات خارجية تهدد الأمن القومي للدول.

الجماعة الارهابية تستخدم عدد من الاليات لتنفيذ مخططها منها محاولة الاختراق السياسي

وواصل حديثة قائلا ان الجماعة الارهابية تستخدم عدد من الاليات لتنفيذ مخططها منها محاولة الاختراق السياسي وتعد الشائعات هي إحدى أدوات الإخوان الرئيسية لتفكيك المجتمعات من الداخل، حيث تسعى الجماعة إلى خلق حالة من انعدام الثقة بين الشعب ومؤسساته، وزرع الانقسام من خلال نشر الأكاذيب التي تستهدف ضرب الروح الوطنية وزعزعة الأمن الاجتماعي واستغلال التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول كذريعة لتحريض المواطنين وتأليبهم ضد الحكومات الشرعية.

زيادة الوعى المجتمعى للتصدى لهذه المخططات

وتابع جلال لابد من زيادة الوعى المجتمعى للتصدى لهذه المخططات، خاصةوان الشعب المصرى بات يدرك حقيقة هذه الجماعات وأهدافها هو خط الدفاع الأول خاصة و أن الإرهابية تريد عودة الفوضى مرة اخرى، وبعد فشل مخطط تقسيم الشرق الأوسط من خلال نشر الشائعات، وتارة تبث أكاذيب وتختلق وقائع وسيناريوهات تخيلية معتمدين على مواقع التواصل واللجان الإلكترونية لنشر هذه الشائعات بين أفراد الشعب المصري

.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.