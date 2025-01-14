الأربعاء 15 يناير 2025
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نجاح استخراج جسم غريب لمريضة دون استئصال الرئة بمستشفى قلب اسيوط

أشعة العملية الجراحية،
أشعة العملية الجراحية، فيتو

تمكن فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط من إجراء عملية جراحية دقيقة لاستخراج جسم متليف من الشعب الهوائية لمريضة  مع الحفاظ على حالة الرئة باستخدام تقنية دقيقة للغاية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور محمد عياد مدير مستشفى القلب الجامعي ورئيس قسم جراحة القلب والصدر.

 

كان مستشفى القلب بجامعة أسيوط قد استقبل فتاة تبلغ من العمر ٣٠ عامًا من محافظة قنا، وتعاني من كحة مزمنة وضيق بالتنفس استمرت لمدة عام دون وجود أسباب واضحة.

 

تجنب استئصال جزء من رئة المريضة

ليقوم الفريق الطبي بجامعة أسيوط بإجراء منظار وأشعة مقطعية تبين من خلالها وجود تكلسات وتليفات مزمنة داخل الشعب الهوائية الخاصة بالرئة اليمنى، الأمر الذي كان يتطلب  استئصال جزئي او كلي للرئة، ليقرر الفريق الطبي  إجراء تدخل جراحي غير معتاد في مثل هذا الحالات، حتى يتم تجنب استئصال جزء من رئة المريضة، وتعرضها لمضاعفات، وذلك عن طريق تدخل جراحي دقيق ومعقد،  حيث تم استئصال التكلسات والتليف، مع الحفاظ الكامل على الرئة اليمنى واستعادتها لكامل وظيفتها.

 

وبالمتابعة وإجراء عدد من التحاليل لفحص الجسم الغريب، للتأكد من وجود أورام أم لا، تبين أن الجسم الغريب عبارة عن ضرس تم استنشاقه وتراكم عليه تكلسات وتليفات.

لتستقر حالة المريضة بعد ذلك، ويتم خروجها من المستشفى عقب ثلاث أيام من إجراء الجراحة.

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تشكل الفريق الطبي من كل من الأستاذة الدكتورة لمياء شعبان أستاذ أمراض الصدر، والدكتور  محمد فاروق عبد الحافظ مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور عمرو عبد العال مدرس جراحة القلب والصدر، والطبيب  محمد عماد مدرس مساعد جراحة القلب، والطبيب أحمد وهبه معيد جراحة القلب والصدر، والطبيب  مارك بدرت طبيب مقيم جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد مندور  استشاري التخدير والرعاية المركزة ومن هيئة التمريض الأستاذة دينا خيري، والأستاذة هند عبد المنعم. 

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