الأربعاء 22 يناير 2025
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محافظ أسيوط يكرم فريق عمل منظومة الشكاوى الموحدة

محافظ أسيوط يكرم
محافظ أسيوط يكرم فريق منظومة الشكاوى الموحدة، فيتو

كرم اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط فريق عمل منظومة الشكاوى الجماهيرية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بعد تصدر المحافظة مركزا متميزا ضمن الأكثر تفاعلًا مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية، وتحقيقها معدل إنجاز 100% من معدل الإنجاز المخطط لعام 2024 بناءً على التقرير المعروض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة.

 

 

محافظ أسيوط يمنح شهادات تقدير لمسئولي منظومة الشكاوى الموحدة 

 

ومنح محافظ أسيوط شهادة تقدير لكل من عزة عبدالعال مدير خدمة المواطنين بالمحافظة وعمرو زهري مسئول منظومة الشكاوي الإلكترونية مشيدًا بهذا الإنجاز والاهتمام بطلبات وشكاوى المواطنين مطالبًا بالاستمرار في تكثيف الجهود المبذولة بالإهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها في أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على إعلاء شأن وقيمة المواطن ولتكون واجهة عصرية للدولة المصرية تتواكب مع التطورات الحديثة الذي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وأوضح محافظ أسيوط أن المنظومة قد تلقت 6042 شكوى خلال عام 2024، تم الرد عليها جميعًا بنسبة إنجاز 100 % بمتوسط زمن الرد على الشكوى 4 أيام لافتًا إلى تنوع طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى فردية بلغ عددها  3584 شكوي وشكاوي جماعية بلغ عددها  2458 شكوى خدمة المستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوي احتياجات خاصة، ومجتمع مدني. 

وأكد محافظ أسيوط على الإستمرار في إلتزام الأجهزة التنفيذية للمحافظة وكافة الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة بسرعة الإستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم لافتًا إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاتهم.

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يذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها إستقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني  وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 للتيسير على المواطنين في وصول صوتهم وشكواهم بكل الطرق التي تناسبهم وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.

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