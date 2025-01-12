صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة الإنارة بقرى أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار جهود رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة وتركيب الكشافات الجديدة بالمراكز والمدن والأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وضع حلول عاجلة لشكاوى المواطنين

وأشار محافظ أسيوط في تصريحات له اليوم إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانات المتاحة لدينا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بها حيث تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى بتلبية مطالب المواطنين ووضع حلول عاجلة للشكاوي بالتنسيق والتعاون بين كافة المديريات والهيئات.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز قد قامت بأعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة وتركيب الكشافات الجديدة بقرية البورة التابعة للوحدة المحلية لإسكندرية التحرير وتحت إشراف ومتابعة مسؤولي قسم الكهرباء وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لرفع كفاءة الإنارة العامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحركة السيارات، موضحًا أن حملات صيانة وتركيب كشافات جديدة للإنارة مستمرة بشكل يومي من أجل ظهور الشوارع بمستوى لائق للمواطن وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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