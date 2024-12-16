محافظ أسيوط: تنفيذ سيناريو إخلاء مدرسة نتيجة زلزال واندلاع حريق لقياس مدى الكفاءة

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ سيناريو "محاكاة افتراضية" لإخلاء مدرسة 25 يناير التجريبية الرسمية لغات بحي شرق مدينة أسيوط نتيجة حدوث زلزال واندلاع حريق بمعمل المدرسة حيث تم الإخلاء بسرعة كبيرة، ووصلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية في أسرع وقت ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للاستعداد والتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات "حال وقوعها" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وأوضح محافظ أسيوط أن التجربة شارك فيها مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وإدارة الأزمات بالمحافظة، ومديرية التربية والتعليم والحماية المدنية ومرفق الإسعاف والمرور والصحة وشركة الكهرباء وشركة المياة وشركة الغاز والتضامن الاجتماعي، وذلك في ضوء الكتاب الدوري بشأن قيام أمانة شؤون إدارة الأزمات والكوارث برئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتنفيذ تدريب ميداني على سيناريو إخلاء مدرسة.

سيناريو تنفيذ تجربة إخلاء المدرسة

وأضاف محافظ أسيوط أن سيناريو تنفيذ التجربة بدأ مع تشغيل جرس الإنذار نتيجة لحدوث حريق بمعمل المدرسة وقد تم خروج الطلاب والمعلمين "حسب الخطة" في مكان التجمع عبر مخارج الطوارئ المعدة للإخلاء حيث نجحت خطة الإخلاء في وقت وجيز وتعاملت الإسعاف مع الاصابات وإسعاف 10 حالات إصابات طفيفة نتيجة الاختناق ونقل 5 حالات إصابات حرجة إلى مستشفى المبرة وشهدت التجربة إستجابة سريعة من الجهات المشاركة في التعامل مع الحدث، مما كان له أكبر الأثر في نفوس جميع من شهد تلك التجربة، توضح الكفاءة العالية التي تتعامل بها تلك الجهات في حال حدوث مثل هذه الأزمات.

إجراء محاكاة حقيقية لأية أحداث أو مواقف طارئة

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن التجربة تهدف إلى إجراء محاكاة حقيقية لأية أحداث أو مواقف طارئة ويتم تدريب الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية، على كيفية التصرف السريع والمنظم، في حالة الأزمات والكوارث، وخطة الإخلاء السليم حفاظًا على سلامة الطلاب بالإضافة إلى رفع الوعي لديهم، بكيفية مواجهة الموقف بهدوء، ومنع التدافع والحفاظ على الأرواح والمنشآت منوهًا إلى أن الإستعداد المسبق والتدريب الجيد يؤدي إلى حسن التعامل والحد من تداعيات أي أزمة حال وقوعها.

شهد تنفيذ تجربة الإخلاء المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام محافظة أسيوط ومحمد النمر مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم والدكتور يحيى زكريا مدير إدارة الأزمات ومدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومسئولي التضامن الإجتماعي والهلال الأحمر وشركات الكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحي.

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