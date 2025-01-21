تفاصيل صادمة في حادث احتجاز فتاة بغرفة مظلمة لمدة 6 سنوات بالبدرشين.. والد الفتاة وشقيقها وعمها احتجزوها لشكهم في سلوكها.. قرارات عاجلة ضد المتهمين.. وخبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث احتجاز فتاة داخل غرفة مظلمة لمدة 6 سنوات بمدينة البدرشين، باتفاق بين والدها وعمها وشقيقها.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة كانت متزوجة منذ عدة سنوات وارتبطت بشخص آخر بعلاقة غير شرعية، ما دفع زوجها لتطليقها فقرر والدها بالاتفاق مع شقيقها وعمها على احتجازها في تلك الغرفة وعقب وفاة والدها أكمل عمها وشقيقها احتجازها خشية تكرار سلوكها المشين.

اعترافات المتهمين بارتكاب الحادث

واعترف المتهمين أنهم ارتكبوا الجريمة يخشون من سوء سلوكها بعد فضحهم في البلدة بإقامتها علاقة آثمة وهي متزوجة قائلين: "جابتلنا العار".

قرارات النيابة في حادث احتجاز فتاة بالبدرشين

وأصدرت النيابة عدة قرارات في الحادث، حيث كلفت بإجراء تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، كما أمرت النيابة باستدعاء والدة الضحية وشهود العيان لسماع أقوالهم، وعرض السيدة علي الطب الشرعي لاعداد تقرير وافي عن حالتها الصحية، وأمرت بحجز المتهمين ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات.

القبض على المتهمين بالجيزة

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة البدرشين بإبلاغ سيدة تدعى "زينب م"، ربة منزل، باحتجاز ابنتها "بدرية م" البالغة من العمر 25 عامًا، منذ 6 سنوات داخل منزل عمها الكائن بدائرة المركز وانهم يقيدونها بسلاسل حديدية مثبتة في الحائط.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المنزل المبلغ عنه، وعثرت على غرفة صغيرة مخفية ومغلقة بقفل حديدي، عند اقتحام الغرفة، وُجدت الفتاة محتجزة داخل الغرفة.

أُلقى القبض على شقيق الفتاة غير الشقيق "إسلام. م"، البالغ من العمر 25 عامًا، وعمها "عربي. ع"، الموظف بالمعاش، وشقيق عمها "سعيد. ع"، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

العقوبة المتوقع تطبيقها على المتهمين في قضية الاحتجاز

وفي نفس السياق، يقول المحامي عبدالله محمد ان عقوبة الاحتجاز شخص بدون وجه حق يُعد جريمة يُعاقب عليها قانون العقوبات، حيث اوضح "إن كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفى جنيه مصري، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر".



وأضاف “الخبير القانوني” بتطبيق المادة 280 من قانون العقوبات نجد أن الاحتجاز بدون وجه حق هو من جرائم الاعتداء على النفس وتقييد حرية شخص من التحرك بحريته ممارسة أعماله الشخصية عن طريق حبسه أو القبض عليه أو احتجازه، وذلك بدون أمر من السلطات أو الحاكم او بدون مبرر شرعي، وتكون عقوبة الشخص الذي يحتجز شخصًا آخر دون أمر من سلطة مختصة أو دون سبب قانوني بالحبس لمدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 2000 جنيه مصري.

وذكر عبدالله محمد المحامي أن التكيف القانوني في جريمة الاحتجاز بدون وجه حق هو جنحة إلى أنه يكون جناية طبقا لنص المادة رقم ۲۸۲ عقوبات والتي تنص على "إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة ٢٨٠ من شخص تزين بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية".

فتكون جريمة الاحتجاز بدون وجه حق دينية إذا اقترن احتجاز الشخص بدون وجه حق للتهديد أو التعذيب ويعاقب على في هذه الحالة بالسجن المشدد وفقا للمادة 280 و282.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.