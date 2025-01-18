المعمل الجنائي يعاين آثار حريق مخزن بلاستيك في البدرشين

يجري المعمل الجنائي بمديرية من الجيزة، فحص ورفع آثار حريق مخزن لإعادة تدوير البلاستيك، والمخلفات، بدائرة مركز شرطة البدرشين للوقوف علي اسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتحديد سبب اشتعال النيران.

كان ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بمخزن في قرية المرازيق بالبدرشين.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن حريق اندلع بمخزن لإعادة تدوير البلاستيك، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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