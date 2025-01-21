أخبار الاقتصاد اليوم.. نجيب ساويرس يكشف مفتاح زيادة الاحتياطي الدولاري.. وتراجع العملة الخضراء مقابل الجنيه في البنوك

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.



نجيب ساويرس يكشف مفتاح زيادة الاحتياطي الدولاري

قال رجل الأعمال المهندس، نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة: "أنا متفائل بحكومة مدبولي الجديدة؛ لأن بها وزراء كثيرين حاسمون ويأخذون قرارات، شباب جاءوا من القطاع الخاص".

وتابع “ساويرس” خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": "تعاملت مع وزراء بحكومة مصطفى مدبولي ولمست تغييرا في المناخ".

ولفت إلى أن الذي لم يتغير بعد هو إخراج الحكومة والدولة من منافسة القطاع الخاص، أنا من أوائل الناس الذين تحدثوا في هذا الأمر من باب مصلحة بلدي، وأنتقد من أجل تقدم مصر".

واختتم: "لكي تكون مصر جاذبة للاستثمار الفترة المقبلة يجب عقد صفقات أخرى مشابهة لصفقة رأس الحكمة سواء مع السعودية أو قطر أو الكويت؛ لزيادة الاحتياطي الدولاري، مع الخروج السريع للدولة من منافسة القطاع الخاص وبيع باقي أصول القطاع العام التي تحقق خسائر بمليارات بما فيهم شركة مصر للطيران التي تخسر 30 مليار سنويا".





تراجع الدولار مقابل الجنيه في البنوك

سعر الدولار ، تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، بنحو قرشين من جديد في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

ويعد الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

وترصد “فيتو” سعرالدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.24 جنيها للشراء و50.37 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.25 جنيها للشراء و50.35 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.25 جنيها للشراء و50.35 جنيها للبيع.

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.25 جنيها للشراء و50.35 جنيها للبيع.

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سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية حوالي 50.25 جنيها للشراء و50.35 جنيها للبيع.

الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميًّا

الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency.

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الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

يعد الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي.

ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد.



وزير الاستثمار يلتقي وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي لبحث التعاون المشترك

في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات النسخة 55 من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، فقد عقد الوزير لقاء مع فايلي تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، حيث ناقش اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.

وأكد الوزير أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفنلندية للسوق المصرية، مع التركيز على خلق فرص جديدة للتنمية المشتركة، مشيرا إلى أهمية توسيع نطاق هذه الاستثمارات لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة في مصر، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالبلدين.

وأشار «الخطيب» إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الاستثمار في فنلندا، لما تمثله من خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين،لافتا إلى أن هذه المذكرة تهدف إلى وضع إطار عمل مشترك يدعم استقطاب الاستثمارات الفنلندية إلى مصر، وتوسيع الشراكات الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتوفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات والتكنولوجيات، مما يساهم في تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والفنلندي على حد سواء.

وقال الوزير إن اللقاء ناقش إمكانيات تنظيم منتدى استثماري مصري-فنلندي باعتباره فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وأشار إلى أن هذا المنتدى سيسهم في خلق منصة للحوار بين المستثمرين والشركات من الجانبين، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف «الخطيب» أن هذا الحدث سيسهم في استقطاب الاستثمارات الفنلندية إلى مصر، من خلال تسليط الضوء على المشروعات الواعدة، وتوفير مساحة لتبادل الرؤى والخبرات بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد فايلي تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لإنجاح منتدى الأعمال المصري الفنلندي وتحقيق الأهداف ذات الاهتمام المشترك بالبلدين. ‏

ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب

أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا بنحو 12 جنيها بختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025 في السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

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أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4320 جنيهات للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3780 جنيها للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3240 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2520 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2160 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1620 جنيهًا للبيع.

للمزيد: سعر جرام الذهب صباح اليوم



بيان من بنك مصر بشأن الاعتداء على أحد فروعه واستشهاد ضابط أمن





أصدر بنك مصر بيانا بشأن اعتداء أحد المترددين على أحد فروع البنك.

وقال البنك في بيانه إنه: “يؤسف بنك مصر الإعلان وقوع حادث اليوم، الثلاثاء الموافق 21/01/2025، في أحد فروع البنك بمحافظة الفيوم.

وقال البنك لقد قام أحد المترددين على الفرع بالاعتداء على موظفي الفرع أثناء تأديتهم مهام عملهم خلال ساعات العمل الرسمية، وتم اللجوء إلى قوات الأمن للتعامل مع الموقف.

وقد استشهد في الواقعة العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم، والذي ننعيه ببالغ الحزن والأسى داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”..

وأضاف البيان أنه حرصا على سلامة الحضور سواء المتعاملين أو الموظفين تم إخلاء الفرع على الفور، ولم يصب أي منهم بأذى، وذلك لاحتواء الموقف بشكل كامل وعاجل، حيث تعد حماية وسلامة الأرواح على رأس أولويات البنك”.

وتابع: "وتعد الواقعة بتفاصيلها خاضعة لتحقيقات النيابة العامة، ونتوجه بالشكر لأجهزة الدولة الأمنية والمدنية لاستجابتهم الفورية ونشيد بدور وزاره الداخلية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، علما بأن بنك مصر مستمر في تقديم أعماله بصورة طبيعية".





كيفية تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي عبر شبكة إي آند مصر



تهدف خدمة مكالمات الواي فاي إلى توفير اتصال سلس وعالي الجودة، في أي مكان ووفقا لآي إند مصر فإن الخدمة لاتتطلب سوى جهاز هاتف ذكي يدعم تقنية مكالمات الواي فاي، وهي متوفرة في معظم الأجهزة الحديثة، دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيقات إضافية.

ويمكن للمستخدمين تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي بسهولة من إعدادات الجهاز، ليتمكن من إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية إلى أي رقم، بغض النظر عن مشغل الاتصالات، وبنفس تكلفة المكالمات العادية، دون أي أعباء إضافية.

وتتيح خدمة مكالمات الـ "واي فاي" إجراء واستقبال المكالمات الصوتية باستخدام شبكة الـ"واي فاي" المنزلية، والتي تعد حلًا مثاليًا للعملاء، حيث تضمن اتصالًا عالي الجودة في الاماكن العميقة داخل المباني.

وحول الهواتف التي تدعم خدمة مكالمات الواي فاي أوضح سامر مراد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الافراد بإي آند مصر نعمل على توسيع قائمة الأجهزة المدعومة لهذه الخدمة بشكل تدريجي، وفقًا للشركة المصنعة وموديل الهاتف وعام الإصدار، كما سنواصل تطوير هذه الخدمة لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من العملاء.

وتعتمد الخدمة على تقنية متطورة تسمح بتحويل المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي وإعادة توجيهها إلى شبكة المحمول، مما يضمن اتصالًا عالي الجودة حتى في المناطق ذات الطبيعة الخاصة.



البورصة تربح 11 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يقفز 0.07%



واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% عند مستوى 29826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 37091 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% عند مستوى 13121 نقطة.





مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% عند مستوى 8480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% عند مستوى 11603 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3155 نقطة.



العربية للتصنيع: انتاج 3 موديلات من التابلت

استعرض الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مساهمة الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) في توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر بالشراكة مع شركة طلال أبو غزالة للتقنية من خلال أحدث خط SMT لتجميع المكونات الإلكترونية على الماذر بورد وكذا 6 خطوط إنتاج تابلت ولاب توب وهاتف محمول.

وتم إنتاج 3 موديلات من التابلت و5 موديلات من اللاب توب و4 موديلات من الهاتف المحمول، حيث تسعي الهيئة العربية للتصنيع لتشجيع الاستثمارات في تكنولوجيا تصنيع الهواتف المحمولة لتعزيز الكفاءات المحلية لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانيات الحالية بمصنع الإلكترونيات، وزيادة المكون المحلي ببطاريات الهواتف المحمولة.

واستعرض الاجتماع شكوى أهالي مدينة كوم إمبو من التلوث البيئي الذي يسببه استخدام مصانع السكر لمخلفات قصب السكر "الباجاس" وقودًا بديلًا للغاز الطبيعي، حيث وجهت المجموعة الوزارية بسرعة تنفيذ الحل المبدئي بشأن تركيب مرشحات في مداخن مصانع السكر لتقليل الأثر البيئي الناتج عن استخدام الباجاس بدلًا من الغاز الطبيعي لحين توصيل الغاز الطبيعي لهذه المصانع لا سيما وأن ممثل وزارة البترول أكد أنه سيتم قريبًا توصيل الغاز لمصنع كوم إمبو، إلى جانب الاستفادة من مخرجات الدراسة التي أعدتها وزارة البيئة في إطار التكليف الرئاسي بدراسة سبل استخدام الباجاس كمادة خام في عدد من الصناعات منها الورق والأخشاب MDF والأعلاف والإيثانول.



ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم، واصلت أسعار الفراخ في الارتفاع الملحوظ وخاصة البيضاء، وتراوحت الارتفاعات في سعر كيلو الفراخ بين جنيه و3.5 جنيه؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.



وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 95.7 جنيه، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 79 جنيهًا إلى 130 جنيها للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 87 جنيهًا إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

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