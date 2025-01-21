الثلاثاء 21 يناير 2025
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رياضة

الدوسري يقود تشكيل الهلال أمام الوحدة في الدوري السعودي

الهلال
الهلال

أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال تشكيل فريقه أمام الوحدة في المباراة المقرر لها اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري السعودي، والتي تقام على أرض ملعب المملكة أرينا.

تشكيل للهلال أمام الوحدة

وجاء تشكيل الهلال أمام الوحدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: رينان لودي - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - جواو كانسيلو.

الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - مالكوم.

الهجوم: محمد القحطاني - ليوناردو - الدوسري.

موعد مباراة الهلال والوحدة

 ويخوض نادي الهلال مباراة الوحدة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مباريات دوري روشن.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والوحدة
تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

عامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

عامل التصحيح: 5/6.

 

الهلال يعتلي حاليًا قمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة وبالتساوي مع الاتحاد الذي يتواجد في الوصافة بفارق الأهداف.

بينما يقع الوحدة  في المركز السابع عشر من جدول دوري روشن برصيد 12 نقطة فقط، ويقترب من مركز الهبوط إلى دوري يلو لذلك يطمح الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين مركزه.

خاض الهلال 15 مباراة حيث حقق الفوز في 13 لقاء في مقابل التعادل في مواجهة والخسارة في مثلها.

الهلال في آخر ظهور له اكتسح نظيره، الفتح بتسعة أهداف دون رد خلال المواجهة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الـ 15 بالدوري السعودي.

مهمة الهلال ستكون سهلة من الناحية النظرية أمام الوحدة الذي يقبع حاليًا في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة فقط.

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الدوري السعودي الهلال الوحدة ياسين بونو جواو كانسيلو

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