نيمار يعرقل انتقال محمد صلاح إلى الهلال السعودي بهذا الشرط

وضع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي شرطا للموافقة على الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال لسانتوس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



ولم يدرج الهلال اسم نيمار في قائمته المحلية واكتفى بقيده في القائمة التي تخوض بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويرغب الهلال في التخلص من نيمار بسبب كثرة إصاباته مما يوفر مساحة للنادي السعودي للتعاقد مع نجم جديد.

وكشفت صحيفة "جلوبو" البرازيلية عن موافقة نيمار على رحيله إلى سانتوس البرازيلي فريقه السابق ولكنه وضع شرطا واحدا وهو الحصول على مستحقاته المالية المتبقية في عقده مع الهلال التي تبلغ 65 مليون دولار .

وانتشرت مؤخرًا تقارير تفيد بوجود مفاوضات من قبل الهلال لضم محمد صلاح، ليكون بديلًا لنيمار، مع عرض مالي كبير.

ويسعى الهلال إلى رحيل نيمار واستبداله بالفرعون المصري، نظرًا لعدم استفادة الفريق من اللاعب البرازيلي الذي عانى من الإصابات منذ انتقاله من باريس سان جيرمان.

يذكر أن نيمار انتقل إلى صفوف الهلال في صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان بعقد يمتد لمدة موسمين لكنه شارك بقميص النادي 7 مباريات فقط بسبب الإصابات.

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