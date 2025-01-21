طفل تركي يقتل والدته بالخطأ أثناء اللعب ببندقية صيد

قتل فتى والدته عن طريق الخطأ في تركيا عندما كان يعبث ببندقية صيد داخل منزله، بينما انشغلت الأم في أداء الصلاة.

ووقعت الحادثة الأليمة في إحدى قرى ولاية باتمان في جنوب تركيا، حيث انشغلت الأم الشابة "غولجان" بأداء الصلاة داخل غرفة نومها، عندما بدأ ابنها (12 عاما) العبث ببندقية صيد موجودة في الغرفة.

رصاصة صيد انطلقت من البندقيه بالخطأ

وقالت وسائل إعلام محلية، إن رصاصة صيد انطلقت من البندقية بشكل مفاجئ في تلك اللحظات، لتصيب الأم البالغة من العمر 29 عاما.

وهرع أفراد الأسرة والجيران إلى الغرفة عند سماع صوت إطلاق النار، ليشاهدوا الأم مصابة في الغرفة، ويطلبوا سيارة إسعاف على الفور.

لكن جهود الفريق الطبي لإنقاذ حياة الأم باءت بالفشل، وفارقت الحياة داخل مستشفى "باتمان" الحكومي.

وحضرت الشرطة إلى المنزل، وفتحت تحقيقا في الحادثة، لتحديد المسؤولية عما جرى، وإن كانت بندقية الصيد مرخصة.

حالة الطفل النفسية بعد قتل والدته

ولم تتضح حالة الفتى النفسية بعد قتله والدته؛ إذ انشغلت عائلة الضحية بمراسم الدفن والتشييع.

لكن مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، شهدت تعاطفا مع الأسرة المنكوبة التي فقدت فيها الأم حياتها دون ذنب، بينما وجد الفتى الصغير نفسه قاتلا لوالدته خلال عبث أطفال غير محسوب العواقب.

وانتقد عدد من المدونين انتشار السلاح في المنازل، ومسؤوليته عن كثير من الجرائم المرتكبة في البلاد كل عام.

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