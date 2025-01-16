الخميس 16 يناير 2025
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هروب دب من محمية يثير ذعرًا في تركيا

دب، فيتو
دب، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن دبا كبيرا، هرب من محمية دببة في شمال غرب تركيا، ما دفع المساجد في المنطقة لإطلاق تحذيرات عبر مكبرات الصوت، خشية تعرض السكان ومواشيهم لهجوم مفاجئ.

دب يهرب من محمية طبيعية 

ووثقت كاميرا مراقبة في إحدى القرى المجاورة للمحمية في ولاية بورصة، الدب يتجول في الليل بين المنازل، وفي الطرقات.

وسمع السكان في قرية "بوغازكوي"، تحذيرات المسجد بواسطة مكبرات الصوت، حتى يتم إمساك الدب، ما جعل التنقل محدودًا كما بدا في الفيديوهات المتداولة من المنطقة.

 

وأصدرت مساجد القرى المحيطة بمنطقة المحمية، تحذيرات لسكانها بأخذ الحيطة والحذر، مع منع المواشي من الخروج من الحظائر.

وكان الدب واحدًا من 74 دبًا، بينها 67 بالغة و7 أشبال، في محمية  "أوفاكورسو" للدببة، والتي أُنشئت، العام 1996، في منطقة "كاراجا بيه" في بورصة، لكن إحدى الأشجار القريبة من سور المحمية، سقطت بفعل الرياح القوية، على السياج، ما مكن أحد الدببة البالغة من الهروب من المحمية.

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محمية طبيعية تركيا المساجد

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