وكالة "فيتش" تكشف عن 3 تحديات اقتصادية تواجه الشرق الأوسط بسبب سياسات ترامب.. وتوقعات بخفض المركزي المصري الفائدة 9%

قالت رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وكالة التصنيف الائتماني “فيتش سوليوشنز”: إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ستتأثر بشكل غير مباشر بسياسات ترامب.

3 عوامل أمريكية ستؤثر على الاقتصادات العربية

وأوضحت رامونا مبارك، في مقابلة لها مع العربية، أن 3 عوامل أمريكية ستؤثر على الاقتصادات العربية أهمها قوة الدولار الأمريكي وهو الأمر الذي يؤثر مباشرة على عملات مصر وتونس والمغرب والجزائر.

وكالة التصنيف الائتماني “فيتش"

وقالت: إن العامل الثاني هي وتيرة خفض الفائدة الأمريكية وهي الأمر المؤثر بشكل مباشر على قرارات البنوك المركزية في الخليج والتي تتبع الفائدة الفيدرالية في الحركة.

أما العامل الثالث فهو بالتأكيد رغبة ترامب وخطته لخفض أسعار النفط عالميًا عن طريق زيادة أعمال الحفر والبحث عن النفط دوليًا ووقف العديد من قوانين حماية البيئة.

خفض الفائدة في مصر

وتحدثت رامونا مبارك عن الاقتصاد المصري، قائلة: إن البنك المركزي المصري سيكون مضطرا لخفض الفائدة بوتيرة حادة قد تصل إلى 9% في 2025 لكنه سيقوم بذلك بشكل متناسب مع حركة معدلات التضخم ومحاولًا حماية الجنيه من أي ضعف عنيف، مؤكدة أنه في حال لم تنجح الحكومة المصرية في خفض الفائدة سيكون الأثر قوي على تكلفة الدين في مصر.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، قالت في تقرير صادر عنها أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعطي دفعة لمصر والمغرب في 2025.



تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2025

وأشارت في تقريرها، إلى أن مصر والمغرب ستستفيدان من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025 مع تراجع ضغوط التمويل الخارجي، بحسب وكالة بلومبرج.

تونس لا تزال في مواجهة تحديات كبيرة

ووفقًا للوكالة، فإن تونس لا تزال في مواجهة تحديات كبيرة في ظل احتياجاتها التمويلية المرتفعة والتوقعات بعدم توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ضغوط التمويل الخارجي تراجعت في الدول غير المصدرة للنفط

وأوضحت أن ضغوط التمويل الخارجي تراجعت بصفة عامة بالنسبة للدول غير المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يظهر من خلال تحسن التصنيف الائتماني لكل من مصر وتونس خلال 2024.

وأشار التقرير إلى أن استمرار مصر في تطبيق إصلاحات سيجذب المزيد من تدفقات المحافظ والتدفقات متعددة الأطراف، لكنه حذر من أن تهاوي إيرادات قناة السويس وتراجع إنتاج البلاد من الغاز إلى جانب استمرار العجز الكبير في الحساب الجاري، وإن كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستغطيه إلى حد بعيد.

نمو اقتصاد دول الشرق الأوسط

يذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025 إلى 3.6% هبوطًا من 3.9% في وقت سابق.

والجدير بالذكر، أن سعر الدولار في البنوك المصرية هبط من مستويات 51 جنيها، في نهايات 2024 إلى 50.25 للشراء اليوم و50.35 للبيع.

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