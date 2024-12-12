فيتش: استمرار مصر في تطبيق الإصلاحات يجذب الاستثمارات

ترى وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» في تقرير صادر عنها أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعطي دفعة لمصر والمغرب في 2025.

استفادة مصر والمغرب من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2025

وأشارت في تقريرها وفقًا لـ «بلومبرج الشرق» إلى أن مصر والمغرب ستستفيدان من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025 مع تراجع ضغوط التمويل الخارجي.

تونس لا تزال في مواجهة تحديات كبيرة

ووفقًا للوكالة، فإن تونس لا تزال في مواجهة تحديات كبيرة في ظل احتياجاتها التمويلية المرتفعة والتوقعات بعدم توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ضغوط التمويل الخارجي تراجعت في الدول غير المصدرة للنفط

وأوضحت أن ضغوط التمويل الخارجي تراجعت بصفة عامة بالنسبة للدول غير المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يظهر من خلال تحسن التصنيف الائتماني لكل من مصر وتونس خلال 2024،.

استمرار مصر في تطبيق إصلاحات سيجتذب المزيد من تدفقات المحافظ

وأشار التقرير إلى أن استمرار مصر في تطبيق إصلاحات سيجذب المزيد من تدفقات المحافظ والتدفقات متعددة الأطراف، لكنه حذر من أن تهاوي إيرادات قناة السويس وتراجع إنتاج البلاد من الغاز إلى جانب استمرار العجز الكبير في الحساب الجاري، وإن كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستُغطيه إلى حد بعيد.

توقيع مصر والإمارات اتفاق تطوير مشروع رأس الحكمة

يشار إلى أن مصر والإمارات وقعتا في فبراير الماضي اتفاقًا لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، باستثمارات إجمالية بلغت 35 مليار دولار، وهو ما دفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 46.1 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

انخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

ووفقًا لما أظهرته أرقام مبادرة "بيانات المنظمات المشتركة" (JODI)، انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في منتصف العام الجاري إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 6 سنوات، وهو ما يشير إلى احتمال زيادة اعتمادها على استيراد الغاز المسال.

وكانت وحدة "فيتش سوليوشنز" التابعة لوكالة التصنيف الائتماني توقعت مطلع الشهر الجاري أن ينخفض عجز الحساب الجاري في مصر إلى 4.8% في السنة المالية الحالية من 6.8% في السنة المالية الماضية.

تحسن الوضع الخارجي للمغرب

وفيما يخص المغرب، قالت "فيتش" إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية الداخلة إلى البلاد ستحسن من وضعها الخارجي، بدعم من خط ائتمان من صندوق النقد الدولي.

وفقًا لبيان مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بالتجارة الخارجية؛ فإنه حتى نهاية أكتوبر استقطبت المملكة صافي استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 1.9 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنحو 61% على أساس سنوي.

تحديات مستمرة في تونس

وعن الوضع في تونس، أشار تقرير «فيتش» إلى أنه لا تزال ضغوط التمويل الخارجي تشكل تحديًا كبيرًا أمام تونس التي تعتزم حكومتها العام المقبل اللجوء إلى البنك المركزي لسداد ديونها الخارجية للعام الثاني على التوالي.

قالت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري في تصريحات لها أول ديسمبر الجاري إن الدولة بحاجة لاقتراض ما يصل إلى 7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) من البنك في 2025 سيوجه معظمها لخدمة الديون.

ويعادل هذا الرقم حوالي 28% من احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية.

يشار إلى أن مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي قد توقفت منذ أكثر من عام، بعدما رفض الرئيس قيس سعيد ما وصفها بـ"الإملاءات" الخارجية.

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