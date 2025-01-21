الثلاثاء 21 يناير 2025
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خارج الحدود

أول دعوى قضائية ضد ترامب بعد تنصيبه رئيسًا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

لم تمض ساعات قليلة على تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتوقيعه أمرًا تنفيذيًا قضى بمنع الحصول على الجنسية بالولادة أمس الاثنين، حتى رفعت دعوى قضائية ضده.

فقد رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية، بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، دعوى ضد الرئيس الأمريكي.

إذ اعتبر الناشطون الحقوقيون في بيان اليوم الثلاثاء الأمر بأنه غير دستوري، ويسعى إلى تجريد بعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من جنسيتهم الأمريكية.

سلسلة أوامر


وكان ترامب أصدر بعد تنصيبه، سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في سعي لوضع بصمته على إدارته الجديدة منذ اليوم الأول، في شتى المجالات، بدءا من الطاقة إلى العفو الجنائي والهجرة.

إذ ألغى في تجمع حاشد في ساحة رياضية، 78 إجراء تنفيذيا للإدارة السابقة، من ضمنها ما يتعلق بالهجرة ومنح الجنسية.

كما أعلن حالة طوارئ وطنية في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وألغى الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في أميركا من مهاجرين غير شرعيين.

هذا وعلق برنامج إعادة توطين اللاجئين في بلاده، لمدة أربعة أشهر على الأقل، وأمر بمراجعة الأمن لمعرفة ما إذا كان المسافرون من دول معينة يجب أن يخضعوا لحظر السفر.

يشار إلى أن ترامب كان وعد خلال حملاتها الانتخابية قبل أشهر بوقف تدفق اللاجئين عبر الحدود المكسيكية.

كما شن حينها موجة انتقادات وصفت بعضها بالعنصرية ضد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الولايات المتحدة عبر التهريب أو بطرق أخرى غير قانونية، بعدما شكلت تلك القضية أحد أبرز الملفات في السابق الرئاسي.

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