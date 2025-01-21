طلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية يؤدون اليوم امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية

يؤدي طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول.



عدد طلاب الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسيالسبت الماضي حيث يؤدي امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية نحو 31 الف طالب وطالبة بعدد 165 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية في محافظة الإسماعيلية، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس المقبل الموافق 23 من شهر يناير الجاري.



تشديدات على الالتزام بقرارات الوزارة

ومن جانبه، أوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وأداء كافة المهام والاختصاصات على الوجه الأمثل، وأكد ضرورة حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب.

ضبط اللجان الامتحانية

وأشار إلى تنفيذ توجيهات محافظ الاسماعيلية بضرورة انضباط اللجان الامتحانية في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية،و ضرورة توفير بيئة جيدة ومناسبة للطلاب أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بهدف مساعدتهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

سرية طباعة الامتحانات

كما أشار لسرية طباعة أسئلة الامتحانات مع التوجيه المختص ومنع محاولات الغش بكل أنواعه أثناء عقد الامتحانات، وتشديد الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حالات غش أو تسريب للأسئلة، مع مراجعة الأدوات التكنولوجية التي يمكن استخدامها للكشف عن حالات الغش.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية مع ربطها بغرف العمليات الفرعية، بجميع الإدارات التعليمية على مدار اليوم؛ من أجل حل كافة المشكلات والمعوقات بشكل فوري إن وجدت.





توفير المناخ المناسب للطلاب

ومن جهة أخرى وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، خلال الجولة التي اجراها لمتابعة امتحانات الشهادة الاعدادية، بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتوفير كافة الاحتياجات لتسهيل سير الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مع استمرار المتابعة الدورية لحين انتهاء الامتحانات في الثالث والعشرين من يناير الجاري، من خلال غرفة العمليات المركزية.



وأكد التنسيق التام مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.

ومن جانبه، أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية قد أنهت جميع الاستعدادات وتجهيز اللجان قبل انطلاق الامتحانات السبت الماضي، مؤكدًا أنه يجرى متابعة الموقف بشكل دوري من خلال المرور الميداني، وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية.

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