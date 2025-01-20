تفاصيل جولة محافظ الإسماعيلية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية والأزهرية (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، بلجان مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات "إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية" بحي أول مدينة الإسماعيلية، ومعهد آل نوح النموذجي الأزهري بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وجاء ذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

متابعة امتحانات الشهادة الاعدادية

وأدى اليوم الإثنين، ٣١٠٤٦ طالب وطالبة امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة بـ ١٦٥ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية على مستوى محافظة الإسماعيلية، فيما أدى ٢٣١٣ طالب وطالبة امتحان مادة الثقافة الإسلامية ب ٢٢ لجنة بالإدارات التعليمية الأزهرية الخمسة على مستوى المحافظة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وخلال تفقده لجان الامتحانات، تواصل "أكرم" مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان وتوفير كافة سُبل الراحة لهم داخل اللجان، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ومشيدًا بحالة الهدوء والانضباط داخل اللجان.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

توفير المناخ المناسب للطلاب

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتوفير كافة الاحتياجات لتسهيل سير الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مع استمرار المتابعة الدورية لحين انتهاء الامتحانات في الثالث والعشرين من يناير الجاري، من خلال غرفة العمليات المركزية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وأكد على التنسيق التام مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.

ومن جانبه، أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية قد أنهت جميع الاستعدادات وتجهيز اللجان قبل انطلاق الامتحانات السبت الماضي، مؤكدًا أنه يجرى متابعة الموقف بشكل دوري من خلال المرور الميداني، وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية.

كما أكد الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على انتظام سير الامتحانات بالإدارات التعليمية الأزهرية الخمسة، وتوفير كافة سُبل الراحة للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

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