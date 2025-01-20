الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفاصيل جولة محافظ الإسماعيلية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية والأزهرية (صور)

جولة محافظ الإسماعيلية
جولة محافظ الإسماعيلية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، بلجان مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات "إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية" بحي أول مدينة الإسماعيلية، ومعهد آل نوح النموذجي الأزهري بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.  

صحة الإسماعيلية تختتم أعمال القافلة الطبية بمنطقة الكيلو 17 بالقنطرة غرب (صور)

أمن الإسماعيلية يضبط قاتل زوجته بسبب خلافات عائلية في القصاصين

وجاء ذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة. 

 

 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

متابعة امتحانات الشهادة الاعدادية 

وأدى اليوم الإثنين، ٣١٠٤٦ طالب وطالبة امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة بـ ١٦٥ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية على مستوى محافظة الإسماعيلية، فيما أدى ٢٣١٣ طالب وطالبة امتحان مادة الثقافة الإسلامية ب ٢٢ لجنة بالإدارات التعليمية الأزهرية الخمسة على مستوى المحافظة. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وخلال تفقده لجان الامتحانات، تواصل "أكرم" مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان وتوفير كافة سُبل الراحة لهم داخل اللجان، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ومشيدًا بحالة الهدوء والانضباط داخل اللجان.  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

توفير المناخ المناسب للطلاب 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتوفير كافة الاحتياجات لتسهيل سير الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مع استمرار المتابعة الدورية لحين انتهاء الامتحانات في الثالث والعشرين من يناير الجاري، من خلال غرفة العمليات المركزية.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وأكد على التنسيق التام مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان. 

ومن جانبه، أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية قد أنهت جميع الاستعدادات وتجهيز اللجان قبل انطلاق الامتحانات السبت الماضي، مؤكدًا أنه يجرى متابعة الموقف بشكل دوري من خلال المرور الميداني، وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية.

كما أكد الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على انتظام سير الامتحانات بالإدارات التعليمية الأزهرية الخمسة، وتوفير كافة سُبل الراحة للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية منطقة الإسماعيلية الأزهرية الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية امتحانات الشهاده الاعداديه

مواد متعلقة

صحة الإسماعيلية تختتم أعمال القافلة الطبية بمنطقة الكيلو 17 بالقنطرة غرب (صور)

أمن الإسماعيلية يضبط قاتل زوجته بسبب خلافات عائلية في القصاصين

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع موقف مشروعات حياة كريمة بالقنطرة شرق (صور)

وكيل أوقاف الإسماعيلية: دور الأئمة الحفاظ على أمن الوطن والتصدي للشائعات والتطرف(صور)

ads

الأكثر قراءة

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي بهواتف أندرويد

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

هدايا القسام للأسيرات تثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر الحقائب

موعد قرعة دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

لو شاطر حلها، جمع "ساع" تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

حقيقة تسريب امتحان التربية الدينية الإسلامية بالقاهرة

سعر الدولار في البنوك اليوم 20 - 1 - 2025

طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية: امتحان الإنجليزي سهل

منوعات

المزيد

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

علماء روس ينجحون بعملية زرع حالب معدل وراثيا في خنزير

العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

1.44 تريليون دولار زيادة في ثروة أغنى 500 ملياردير خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

متى كان يرسل الله الرسل؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية