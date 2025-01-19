محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لإقامة مهرجان الأفلام التسجيلية 26 (صور)

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا للاستعداد لإقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في نسخته السادسة والعشرين، والمقرر إقامته خلال الفترة من 5 حتى 11 فبراير 2025.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، معاون الوزير المحافظ للمشروعات، مدير المكتب الفني، مدير إدارة السياحة، مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، مدير مكتب متابعة الوزير المحافظ، المستشار الإعلامي لمحافظ الإسماعيلية، رئيسي مركز ومدينة الإسماعيلية وفايد ووكلاء وزارة ومديري عموم مديريات الإسكان والشباب والرياضة والطرق والنقل والطب البيطري، مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية وإدارة البحوث الاقتصادية بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

افتتاح أماكن جديدة لعروض المهرجان

وخلال الاجتماع تم مناقشة فتح أماكن عروض جديدة لنشر مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية، في مركز ومدينة فايد والقنطرة غرب بجانب قصر ثقافة الإسماعيلية ومكتبة مصر العامة وسينما دنيا.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

أبرز فعاليات المهرجان

وتضم فعاليات هذه الدورة ندوات ثقافية وورش فنية تفاعلية متخصصة للطلبة على هامش المهرجان، كما سيتم تكريم بعض الشخصيات التي شاركت سابقًا في تلك النوعية من الأفلام التسجيلية والقصيرة، وكذلك معرضًا للصور خلال الافتتاح لأهم لقطات الأفلام وخاصة التي تم تصويرها في الإسماعيلية.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

دعم محافظ الإسماعيلية للمهرجان

وأكد محافظ الإسماعيلية على دعمه للمهرجان الذي يعدُّ أحد النوافذ الثقافية والفنية الهامة والتي تهتم بنوعية متميزة من الأفلام خاصة أن لها قاعدة جماهيرية كبيرة بالمحافظة وينتظرها المهتمين بها.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

مشيرًا إلى أن محافظة الإسماعيلية أصبحت عاصمة للثقافة والفنون في مطلع عام 2025،وذلك لما تتمتع به من مقومات تساعد على ذلك، بالإضافة إلى طبيعة أهلها التي تستقبل كل الأحداث الفنية بسعادة وترحاب.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن المحافظة تستعد لإقامة عددًا من المهرجانات والأحداث السياحية الهامة.

أهمية الترويج السياحي للمحافظة

وخلال الاجتماع، وجَّه محافظ الإسماعيلية مدير إدارة السياحة بأهمية الترويج السياحي للمحافظة وضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لكافة الوفود السياحية القادمة من المحافظات الأخرى.

ويشارك بالمهرجان والذي يتم تنظيمه من قبل المركز القومي للسينما بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، العديد من الفنانين والمخرجين ورواد صناعة الأفلام التسجيلية والروائية من مصر ودول العالم ويحرص الكثير من مهتمي الفنون بمتابعته ومتابعة أفلامه ورسائله الفنية.

ويعدُّ مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولي دوراته عام 1991.

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