حفاظا على أرواح المواطنين، تنفيذ قرار إزالة منزل آيل للسقوط بالإسماعيلية (صور) 

نفذت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية قرارًا لإزالة منزل بشارع الجعيص، في منطقة منشية الشهداء التابع لحي ثانِ بمدينة الإسماعيلية؛ وذلك لعدم السلامة الإنشائية للمبنى مما يمثل خطورة على أهالي المنطقة.

عمل كردون أمني حول المنزل

وقامت الوحدة المحلية لحي ثانِ في مدينة الإسماعيلية بعمل كردون حتى يتم الإزالة تمامًا دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وتم التنفيذ من قبل مقاول هدم وعن طريق المواطن صاحب العقار الصادر له قرار الإزالة.

جانب من أعمال إزالة المنزل،فيتو

تنفيذ باقى قرارات إزالة المنشآت الآيلة للسقوط

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية أنه جاري تنفيذ باقي قرارات إزالة المنشآت الآيلة للسقوط على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة؛ حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

جانب من أعمال إزالة المنزل،فيتو

جانب من أعمال إزالة المنزل،فيتو

جانب من أعمال إزالة المنزل،فيتو

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية

ويأتي ذلك في إطار تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والصادر لها قرار إزالة؛ وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة المارة من أهالي المنطقة.

جانب من أعمال إزالة المنزل،فيتو

جانب من أعمال إزالة المنزل،فيتو

جانب من أعمال إزالة المنزل،فيتو

وعلى صعيد آخر كانت قد تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب بطلب إحاطه للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن أزمة إخلاء ٣٠ عقارا من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت عضو مجلس النواب النائبة أمل سلامة في طلبها أنه ورد شكاوى واستغاثات من جانب عدد كبير من أهالي محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد مُلاك ما يقرب من ٣٠ عقارا بمنطقة الإعلام 2 طريق الكاكولا من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار إلى أن مُلاك الوحدات السكنية بتلك العقارات وعددهم ٦٠٠ وحدة تفاجئوا بقرار رقم 549 لسنة 2014 بضرورة إخلاء تلك العقارات وقرار رقم 7 لسنة 2014 بإزالة تلك العمارات من لجنة المنشأت الايلة للسقوط بالمحافظة بشكل تام تمهيدًا لإزالتها بداعي أنها أيلة للسقوط وعلى وشك السقوط.

تشكيل لجنة فحص من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

وأضافت سلامه في طلبها المقدم أنه وعلى الرغم من أن ذلك القرار قد صدر بعد تشكيل لجنة فحص من لجنة المنشات الأيلة للسقوط وتبين أن تلك العقارات ايلة للسقوط منذ 2014 وحتى تاريخه بعد مرور 10 سنوات لم يحدث لأي عقار سقوط أو خلل جسيم بالعمائر تهدد خطر الملاك وقاطني العمائر وهو ما يُثير الريبة والشكوك حول ذلك القرار.

خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول وجود نية لدى إحدى الشركات الكبرى في مجال البناء لشراء أرض تلك العقارات واستغلالها في إنشاء مشروع ضخم ، وهو ما يهدد مستقبل وإستقرار أكثر من ٦٠٠ أسرة كاملة.

التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية

وطالبت النائبة امل سلامه عضو مجلس النواب التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل معالجة تلك الإشكالية وإلغاء قرار الإخلاء وقرار الإزالة وذلك بسبب عدم وجود أي مشاكل بنائية او شكوك حول سقوط تلك العمائر وإبقائها كما هي دون الإزالة، حفاظًا على الملكية الخاصة للأفراد والاستقرار الاجتماعي لتلك الأسر.

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